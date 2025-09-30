Rutas de Lima, mediante un comunicado, informó que, como consecuencia “directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entiendas del Estado peruano”, su Junta General de Accionistas de Lima se vio en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedad del Perú (LGS).

MÁS INFORMACIÓN: OCDE plantea la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia para combatir la corrupción



Pese a la situación descrita, Rutas de Lima indicó que seguirá operando las vías concesionadas para garantizar el servicio y la seguridad vial de los usuarios, así como el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus trabajadores y proveedores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Como se ha venido advirtiendo en reiteradas ocasiones, los actos de hostigamiento de la MML y del Estado peruano ocasionaron la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje de la concesión, lo que ha privado a Rutas de Lima de recibir más del 60% de sus ingresos”, señalaron.

Estos actos, según la empresa, ocasionaron el deterioro financiero de la compañía. No obstante, recalcaron que vienen ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, las cuales incluyen la operación y mantenimiento de las vías de la concesión.

“Rutas de Lima y sus accionistas se reservan el derecho de recurrir a todas las instancias competentes, nacionales e internacionales para proteger sus derechos frente a esta destrucción de la inversión por parte del Estado peruano”, concluye el comunicado.