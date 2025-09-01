La pesquera peruana Tasa, del Grupo Breca, anunció la incorporación de dos nuevas embarcaciones a su flota: la Sunbeam, proveniente de Escocia, con una capacidad de 1,200 m³, que se convierte en la embarcación pesquera con la mayor capacidad de bodega del Perú; y la Brusoeyskjaer, de origen noruego.

“Con la incorporación de estas nuevas embarcaciones estamos dando un salto importante en innovación y sostenibilidad para la industria pesquera del país. Estas naves marcan un hito en capacidad, seguridad y tecnología, lo que nos permite continuar aportando al desarrollo del país desde este sector clave para el Perú”, señaló Gonzalo de Romaña, CEO de Tasa.

Sostenibilidad e innovación

La Sunbeam cuenta con una capacidad de bodega de 1,200 m³ y espacio para 14 tripulantes, mientras que la Brusoeyskjaer ofrece 550 m³ de bodega y capacidad para 11 tripulantes. Ambas cuentan con un nuevo sistema para el armado de cerco, lo que incrementa la seguridad de las operaciones, y disponen de modernos mecanismos de refrigeración que aseguran la conservación óptima de la materia prima desde el mar hasta la planta.

De acuerdo con Tasa, la llegada de estas embarcaciones no solo significa un incremento en productividad y eficiencia, sino también un paso firme hacia la sostenibilidad. “Sus sistemas están diseñados para reducir el consumo de combustible y minimizar la huella de carbono, alineándose con los compromisos ambientales de la compañía y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector pesquero peruano”, explicaron.

Las embarcaciones estarán destinadas principalmente a la captura de anchoveta, pero también participarán en temporadas de consumo humano directo con especies como jurel y caballa. Con ellas, la flota de Tasa alcanza un total de 48 unidades.

“La adquisición de estas nuevas embarcaciones simboliza el compromiso de TASA con un futuro en el que la pesca peruana siga creciendo de manera responsable y sostenible. Con la fuerza y la pasión de nuestros guardianes del mar, TASA continuará marcando el rumbo del sector, honrando la riqueza de nuestros océanos y liderando el camino hacia una industria pesquera que inspira orgullo al Perú y al mundo”, agregó Gonzalo de Romaña.

La presentación oficial de las nuevas naves se llevó a cabo el 1° de setiembre en la Base Naval del Callao y contó con la distinguida participación del Presidente del Directorio de Tasa, los principales ejecutivos de la compañía, así como de las autoridades más relevantes del sector pesquero peruano, tales como el Ministro de la Producción, el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, el Presidente del Imarpe, la Presidenta de Sanipes, entre otros.