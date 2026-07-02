Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar apertura a la baja en S/3,410 frente al cierre previo de S/3,416, mientras los mercados accionarios y cambiarios reaccionan al sorpresivo dato de empleo de Estados Unidos, que moderó las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.

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