El precio del dólar apertura a la baja en S/3,410 frente al cierre previo de S/3,416, mientras los mercados accionarios y cambiarios reaccionan al sorpresivo dato de empleo de Estados Unidos, que moderó las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, uno de los principales indicadores del mercado laboral estadounidense, las nóminas no agrícolas, registró solo 57.000 nuevos puestos de trabajo en junio, por debajo de los 110,000 esperados.

“Esta cifra, que retrocede por tercer mes consecutivo, contrarresta el view del mercado de que la Fed vaya a subir tasas”, señaló.

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Agregó que los commodities reaccionan al alza por segundo día consecutivo, con el oro, la plata y el cobre avanzando alrededor de un 3.0% en promedio, mientras que el petróleo WTI (USOIL) continúa en sus niveles mínimos del mes, alrededor de US$67.59 por barril.

En el ámbito local, Huayta indicó que emisores e inversionistas peruanos dejan atrás la cautela electoral del segundo trimestre del año y anticipan un mayor dinamismo en el financiamiento de mediano y largo plazo. Asimismo, destacó que la mayoría de las principales monedas de América Latina vienen registrando avances, en línea con el retroceso global del dólar.