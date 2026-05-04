El precio del dólar para el cierre de hoy fue de S/3,5080 según dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos en comparación del precio cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5090.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Allisson Pérez, Trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los corporativos mientras que la demanda por los no residentes.

El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,5040 y un precio máximo de S/3,5270. Además, en el mercado se negoció US$474 millones a un precio promedio de S/3,5188.

A nivel global, el BCE mantuvo su tasa en 2% y dejó abierta una posible subida si la inflación repunta por el alza de la energía. Esto podría fortalecer al euro en el corto plazo, generando cierta presión a la baja sobre el dólar, aunque la incertidumbre global podría seguir dándole soporte como activo refugio.