Resumen

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Al cierre de este lunes, la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos. (Foto: Agencia Andina)
Al cierre de este lunes, la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para el cierre de hoy fue de S/3,5080 según dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos en comparación del precio cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5090.

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