Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la jornada previa el dólar cerró en S/3,3600. Foto: GEC.
En la jornada previa el dólar cerró en S/3,3600. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 20 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este viernes 20 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este viernes 20 de febrero?

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió
Perú

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
Perú

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”
Perú

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”