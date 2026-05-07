Resumen

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La moneda tuvo una variación de 30 puntos básicos en comparación con el cierre de ayer. (Foto: Agencia Andina)
La moneda tuvo una variación de 30 puntos básicos en comparación con el cierre de ayer. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el precio del dólar para el cierre de hoy fue de S/3,4600 con una variación de 30 puntos básicos en comparación con el cierre de ayer que se situó en S/3,4630.

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