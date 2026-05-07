De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el precio del dólar para el cierre de hoy fue de S/3,4600 con una variación de 30 puntos básicos en comparación con el cierre de ayer que se situó en S/3,4630.

Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/21.6 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4530 y un precio máximo de S/3,4700. Asimismo, en el mercado se negociaron US$742 millones a un precio promedio de S/3,4579.

En el plano internacional, el débil dato laboral en EE. UU. genera preocupación, mientras la mayor inflación global podría mantener altas las tasas, dando soporte al dólar.

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¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 6 de mayo?

El tipo de cambio fue de S/3,4630 con una variación de 260 puntos básicos en comparación con el precio cierre del martes 5 de mayo que se situó en S/3,4890.