YouTube, el servicio de streaming propiedad de Alphabet Inc. superó a Netflix como la plataforma más vista en televisores hace un par de años, informó Bloomberg.

MÁS INFORMACIÓN: Chile es el destino líder de lencería peruana: esta es la cantidad de pedidos que realiza

Dicha web indicó que es más grande que Netflix y Amazon juntos. Mientras que el primero busca competir en nuevas categorías como los podcast en videos, muchos productores de Hollywood están tratando de generar nuevos programas y talentos en YouTube, explicaron.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

YouTube ha sido la red de más rápido crecimiento en televisión; sin embargo, no es la única. Su auge es parte de una tendencia más amplia, significa el crecimiento del streaming gratuito con publicidad. Le sigue The Roku Channel y Tubi.

El auge de los servicios gratuitos tiene sentido si se considera la evolución de la audiencia de streaming. Este público representaba el 26% del consumo de TV cuando los informes mensuales de Nielsen se publicaron en mayo de 2021. En ese momento, los servicios pagos como Netflix, Hulu y Disney+ concentraban la mayor parte.

LEE TAMBIÉN: Perú se consolida como uno de los países con mayor comercio electrónico internacional de la región

A medida que el streaming llegaba a todos los rincones de la sociedad estadounidense, ganó más espectadores que eran sensibles al precio, personas que abandonan el cable o cambian la televisión abierta por otras opciones gratuitas.

Los servicios de pagos se volvieron mucho más caros. El precio promedio de los principales servicios de streaming, incluido versiones más baratas con publicidad superó el costo del cable.

De hecho, si alguien se suscribiera a las versiones con publicidad de todos los grandes servicios de streaming, el costo bordearía los US$100. Esa es una de las grandes razones por las que los servicios gratuitos ya representan más del 40% del tiempo de streaming.