Cuando Winston Churchill nos recordaba que la democracia era “el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”, nos invitaba, con sabia ironía británica, a pensar mecanismos que puedan mejorarla. Un requerimiento que hoy parece urgente cuando la tecnología transforma radicalmente nuestra vida, mientras los procesos electorales siguen anclados en reglas y procesos decimonónicos.

Esta paradoja es la que impulsa al investigador Racso Miró Quesada Vegas, en su nuevo libro, “Democracia Neuronal: ¿Qué pasa si diseñamos la democracia como un cerebro?” que propone transformar el sistema político basándose en la arquitectura del cerebro humano, específicamente de sus redes neuronales. La Democracia Neuronal propone una transformación: reemplazar la representación tradicional con redes dinámicas de delegación personal fundadas en conocimiento y confianza. Es una forma avanzada de democracia digital que se inspira directamente en la arquitectura de redes neuronales artificiales. El autor sostiene que las reglas actuales de gobierno, inspiradas en la Revolución Francesa y el código Napoleónico, están limitadas por una realidad obsoleta, que incluía una baja frecuencia de consultas ciudadanas, y que hoy resultan un proceso carísimo y paralizante.

Miró Quesada critica la ausencia de innovación en el ámbito político. “Es un mito que no se puedan aplicar soluciones digitales a los procesos electora, es por supuestos problema de seguridad. Si podemos mover dinero en segundos y con total seguridad a través de nuestros teléfonos, con igual seguridad o logística podríamos aplicar la tecnología a prácticas electorales y de consulta ciudadana”, señala.

Adiós al “todista”

Para el autor, las redes neuronales artificiales ofrecen una analogía impresionante para la organización democrática. Se trata de sistemas que logran una comprensión sofisticada no a través de un solo procesador poderoso, sino mediante vastos colectivos de unidades interconectadas organizadas en capas jerárquicas. Así, el gran problema del sistema actual, según Miró Quesada, es la pérdida de información en la toma de decisiones. Al elegir a una sola persona (un congresista o un presidente), todo el vasto conocimiento de la población se canaliza a través de un único individuo, convertido en un “todista”, capaz de votar sobre temas tan diferentes como minería o educación, lo que él llama un “embudo de información”. Para él, la “Democracia Neuronal” ofrece una solución a este problema al replicar la operatividad de la redes neuronales, formando una red de pequeñas decisiones agregadas jerárquicamente. Para el autor, se trata de un mecanismo simple y potente, crear redes de Especialistas: Delegados que solo representen alrededor de 200 personas, que a su vez participen de foros con otros centenares de delegados expertos en el tema. Estos grupos especializados elegirían representantes para subniveles cada vez más pequeños, con lo que se alcanzaría la representatividad de un país entero, pero con un cuerpo de legisladores altamente especializados.

El control Líquido

Para Miro Quesada, el concepto de “Democracia Neuronal” aborda también las tensiones actuales entre el poder tecnocrático y la democracia, ya que el sistema asegura una representatividad por competencia, decidida desde abajo. Además, la tecnología podría permitir la revocatoria inmediata, un mecanismo de control continuo y distribuido que evitaría el asomo de las dictaduras. Sería un sistema que se adaptaría constantemente.

El autor llama a la acción: “Las reglas las ponemos nosotros. Todo depende de cómo nos organizamos y nos ponemos de acuerdo”, afirma. “La democracia neuronal es una alternativa viable y necesaria para superar la disfuncionalidad de los sistemas de gobierno que no han sabido evolucionar a la par de la tecnología”, afirma.

Además… Más información El libro “Democracia Neuronal” está disponible en español e inglés, en formato Kindle y físico, en Amazon y Mercado Libre.