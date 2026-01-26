“El Espejo Múltiple”: la exposición con imágenes del Estudio Courret que revelan cómo se veía el mundo en el siglo XIX

En la lid por celebrar los inminentes 200 años de la fotografía, Francia pone la mano primero. Se trata de una efeméride a discutir: ¿definimos la partida de nacimiento de la fotografía con la aparición del primer daguerrotipo, presentado por el francés Louis-Jacques Daguerre en 1839, o con el calotipo del británico Fox Talbot, creado poco antes? Para el fotógrafo y estudioso de este arte, Herman Schwarz, se trata de una pelea entre dos imperios. Pero para ganar la partida, en París se alista una exposición en homenaje al físico Joseph Nicéphore Niépce —cuya “heliografía” registró la vista desde la ventana de su finca en Saint-Loup-de-Varennes— es considerada la primera imagen fotográfica producida con cámara oscura que se conserva hasta hoy. La realizó en 1827, sobre una chapa de estaño, usando como recurso el endurecimiento del betún de Judea cuando es expuesto a la luz.

Es en ese contexto que la Alianza Francesa inaugura “El Espejo Múltiple. Estudio Courret y sus contemporáneos en Francia”, exposición que, por primera vez, reúne copias originales de época del Estudio Courret, producidas en Lima a partir de 1863, y las de sus contemporáneos franceses. Un notable diálogo que revela vínculos inadvertidos es lo que evidencian estas delicadas piezas vintage que pertenecen a la fundamental Colección Jan Mulder.

Retratos femeninos en collage del Estudio Courret.

Courret y su tiempo

Como explica Schwarz, a lo largo de más de setenta años (1863-1935), Michel Eugène Courret y su hermano Aquiles, así como sus sucesores, no solo realizaron retratos de estudio, sino que también documentaron la ciudad de Lima, sus edificios, monumentos, ferrocarriles, paisajes, personajes populares y costumbres, construyendo una de las memorias visuales más importantes del país.

“En 1986, cuando la Biblioteca Nacional compró el archivo Courret, las placas de vidrio llegaron empaquetadas en papel periódico al local de la Avenida Abancay. Como habían circulado tanto, sus fotografías eran sinónimo de fotografía del siglo XIX”, explica el curador de la muestra en la galería L’Imaginaire. Si bien en 1994 y 2008 se organizaron grandes exposiciones del archivo del estudio Courret con copias modernas, esta es la primera vez que se exponen imágenes originales de época.

Este patrimonio visual dialoga con imágenes de colegas franceses alrededor de la llamada Misión Heliográfica (1851–1853), creada por la Administración Francesa de Bellas Artes a solicitud de la Comisión de Monumentos Históricos del país galo. Esta institución reclutó a fotógrafos que viajaron por todo el país, registrando con negativos de papel, o con colodión húmedo en placas de vidrio, monumentos y paisajes.

Soldado peruano y rabona. Imagen del año 1868.

“Cuando revisé el material del archivo de la colección Mulder, encontré que había obra anterior a Courret, proveniente de fotógrafos franceses muy importantes como Gustave Le Gray, Édouard Baldus o Charles Nègre, que yo conocía como pioneros de la fotografía, pues trabajan las técnicas del calotipo o el negativo en papel. Eran procesos fotográficos que nunca se hicieron en Lima”, explica el curador.

De Édouard Baldus: “Torre Saint-Jacques”, París ( 1856 ). La muestra invita a pensar en los vínculos tempranos que conectaron la fotografía francesa y peruana en el siglo XIX.

Estos fotógrafos perfeccionaron el calotipo del precursor Talbot (basándose en los principios de fijación de imagen de Niépce), utilizando negativos de papel que facilitaban el trabajo fuera del estudio y sentaban las bases de una nueva concepción de la práctica fotográfica. “Reunidos en la Misión Heliográfica, documentaron el mundo conocido mediante el uso de negativos en papel, soporte que les permitió reproducir las imágenes y ampliar su circulación”, explica Schwarz.

Retratos, vistas urbanas y rurales. Puentes y ferrocarriles, símbolos de la Revolución Industrial. Los territorios que revelan su potencial productividad. Hablamos de fotógrafos interesados en mostrar las riquezas naturales, la modernidad de los países y su inserción en el mundo occidental. Son testigos del avance de lo que ellos llamaban “civilización”. Unos y otros asumen la vanguardia no solo en términos estéticos, sino también tecnológicos, inventando nuevas técnicas para la creación de imágenes. “El Espejo Múltiple” da cuenta de esta continuidad técnica y visual entre los fotógrafos de uno y otro lado, evidenciando que la fotografía fue, desde sus inicios, un lenguaje que conecta territorios y culturas.