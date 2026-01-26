Escuchar
(2 min)
De Gustave Le Gray: “Groupe de navires, Séte, Méditerranée” ( 1857 ).

De Gustave Le Gray: “Groupe de navires, Séte, Méditerranée” ( 1857 ).

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De Gustave Le Gray: “Groupe de navires, Séte, Méditerranée” ( 1857 ).
De Gustave Le Gray: “Groupe de navires, Séte, Méditerranée” ( 1857 ).
/ Juan Pablo Murrugarra
Por Enrique Planas

En la lid por celebrar los inminentes 200 años de la fotografía, Francia pone la mano primero. Se trata de una efeméride a discutir: ¿definimos la partida de nacimiento de la fotografía con la aparición del primer daguerrotipo, presentado por el francés Louis-Jacques Daguerre en 1839, o con el calotipo del británico Fox Talbot, creado poco antes? Para el fotógrafo y estudioso de este arte, Herman Schwarz, se trata de una pelea entre dos imperios. Pero para ganar la partida, en París se alista una exposición en homenaje al físico Joseph Nicéphore Niépce —cuya “heliografía” registró la vista desde la ventana de su finca en Saint-Loup-de-Varennes— es considerada la primera imagen fotográfica producida con cámara oscura que se conserva hasta hoy. La realizó en 1827, sobre una chapa de estaño, usando como recurso el endurecimiento del betún de Judea cuando es expuesto a la luz.

“El Espejo Múltiple”: la exposición con imágenes del Estudio Courret que revelan cómo se veía el mundo en el siglo XIX
Cultura contemporánea

“El Espejo Múltiple”: la exposición con imágenes del Estudio Courret que revelan cómo se veía el mundo en el siglo XIX

Casonas demolidas, balcones perdidos y calles cuyos nombres fueron borrados por “insolentes”: dos libros que nos invitan a explorar la Lima que desaparece
Historias

Casonas demolidas, balcones perdidos y calles cuyos nombres fueron borrados por “insolentes”: dos libros que nos invitan a explorar la Lima que desaparece

La desaparición de Agatha Christie: cuando la reina del misterio se convirtió en su propio enigma y puso en jaque a todo el Reino Unido
Cultura contemporánea

La desaparición de Agatha Christie: cuando la reina del misterio se convirtió en su propio enigma y puso en jaque a todo el Reino Unido

“Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre
Cultura contemporánea

“Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre