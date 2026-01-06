El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró infundada la tacha interpuesta contra la candidatura al Senado de César Astudillo, y ratificó la validez de la lista completa de postulantes de Fuerza Popular.

Mediante la Resolución N° 00028-2026-JEE-LIC2/JNE, el tribunal electoral desestimó el pedido de nulidad de oficio tal y como la había solicitado Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno.

El colegiado determinó que Astudillo fue válidamente designado por la presidencia del partido, ejerciendo una facultad conferida por el estatuto de la organización política inscrita ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El JEE Lima Centro 2 verificó que la solicitud de inscripción cumple con los requisitos de paridad, alternancia y que el número de designados directos representa el 17.44%, cifra que no excede el límite legal del 20% permitido por ley.

La tacha fue promovida Jaico Carranza, quien cuestionó la ubicación número cinco asignada al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El argumento central era que, aunque los estatutos de Fuerza Popular permiten a su lideresa designar candidatos, no le confieren la atribución explícita para determinar su ubicación en la lista, lo que, a su juicio, configuraba una vulneración a las normas de democracia interna e invalidaba toda la nómina por considerarla incompleta.

El JEE precisó en su análisis que la facultad de designación es una competencia integral que abarca tanto la selección del candidato como la definición de su orden correlativo en la lista.

Respecto a los medios probatorios, el tribunal electoral rechazó el uso de resoluciones de procesos distintos y estatutos de otras agrupaciones políticas presentados por el impugnante, señalando que no resultan vinculantes para este caso concreto. El JEE concluyó que la inscripción de Astudillo no incurrió en ninguna infracción a la Ley Orgánica de Elecciones ni a los reglamentos vigentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras este fallo, la candidatura del militar en retiro y la totalidad de la lista de Fuerza Popular para el Senado continúan en carrera. Cabe indicar que, de acuerdo con la normativa, las partes involucradas aún tienen la posibilidad de interponer un recurso de apelación para que el pleno del JNE se pronuncie en última instancia sobre este caso.