El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra los jueces de la sala constitucional que está a cargo del caso del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, y que no acataron la orden del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el proceso.

La acusación fue presentada por la procuraduría de la autoridad electoral ante la Fiscalía de la Nación contra los integrantes de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima por presuntos delitos de “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

El procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, incluyó en la denuncia a los magistrados Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca.

El Tribunal Constitucional, donde actualmente se está evaluando una demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial por el fallo de la mencionada sala que dispuso inscribir al partido de Duberlí Rodríguez en una fecha previa para que pueda participar en las elecciones generales del 2026, aprobó una medida cautelar para suspender a nivel judicial este caso hasta que emitan una resolución sobre el fondo del asunto.

Este recurso fue otorgado el 7 de octubre y ordenó al Poder Judicial suspender todas las resoluciones judiciales vinculadas a este proceso.

Sin embargo, la sala constitucional decidió no acatar la orden del TC y se amparó en el argumento de que el tribunal no puede intervenir en un proceso que todavía está en curso, porque actualmente están evaluando la apelación del JNE.

“A sabiendas que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato por parte de estos; motivo por el cual vuestro despacho debe desplegar la correspondiente acción penal a fin de investigar y procesar a los ahora denunciados”, se lee en la denuncia del JNE.