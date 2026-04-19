Resumen

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, formó parte de una jornada de protesta contra la ONPE y el JNE en el Campo de Marte | Foto: El Comercio
Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, formó parte de una jornada de protesta contra la ONPE y el JNE en el Campo de Marte | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó este domingo en una jornada de protesta en el Campo de Marte, en Jesús María, tras las presuntas irregularidades registradas el 12 de abril durante las Elecciones generales 2026 y el posterior conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).