El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó este domingo en una jornada de protesta en el Campo de Marte, en Jesús María, tras las presuntas irregularidades registradas el 12 de abril durante las Elecciones generales 2026 y el posterior conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En un mensaje dirigido a los ciudadanos que formaron parte de la movilización, el aspirante presidencial, que lucha por pasar a la segunda vuelta electoral, dijo que “lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado y nos están robando el país”.

López Aliaga reiteró sus críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó de los inconvenientes que se presentaron durante la jornada electoral del 12 de abril.

“El domingo pasado más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley. A las 12 de la noche del sábado (11 de abril), el señor Corvetto, por ley electoral, tenía que entregar el material, y el material no estuvo a propósito para que más de un millón de peruanos en el Perú y el exterior no voten”, dijo el candidato.

Asimismo, pidió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo.

“Si no lo hace, señor Burneo, no le garantizo nada (…) El señor Corvetto claramente ha hecho una estrategia cubano-venezolana. La primera etapa ha sido lo que hemos visto, peruanos esperando varias horas y no han votado. Se han puesto mesas lejísimos a los peruanos en el exterior para que no voten”, aseguró.

“Ahora sí puedo decirle, señor Burneo, que en 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé la manera cómo trabajan estos delincuentes porque han dejado la base de datos abiertas. He entrado con perito judicial. Corvetto sabe que va a terminar 20 años en la cárcel. Sabe que no ha actuado solo. Él sabe que su gerente de sistemas se irá a la cárcel. Han dejado la puerta abierta de la base de datos, sin candado. Gracias, señor Corvetto”, finalizó.

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