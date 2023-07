Un adolescente de 17 años se salvó de morir luego que un automóvil cayera sobre su casa, ubicada en la quinta etapa del asentamiento humano Juan Pablo II, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El menor estaba descansando en el sofá de su casa cuando ocurrió el accidente.

Y es que la mañana de este lunes, 31 de julio, el vehículo negro de placa D8N-560 se precipitó desde una altura de 150 metros sobre la vivienda, terminando en medio de la sala. El automóvil estaba aparcado en una vía en una zona elevada, aparentemente sin el freno de mano puesto.

De acuerdo a Romel Castillo Huamán, padre del adolescente, indicó que el menor se salvó tras decidir descansar en la sala de su casa, pues si se quedaba en su habitación, probablemente habría muerto, ya que esa área quedo destruida.

“Mi hijo fue llevado al hospital, no sé cómo está, no me han informado. Estaba durmiendo en el sofá, si lo hubiera hecho en su cama, prácticamente no hubiese estado mi hijo”, señaló el padre de familia a Canal N.