Minedu anuncia que la Policía resguardará colegios víctimas de extorsión

Ministro Figueroa supervisó distribución de materiales educativos para todas las escuelas del país. Foto: Minedu
Por Redacción EC

A dos meses del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarán resguardo a los colegios que han sido víctimas de extorsión, con el objetivo de garantizar un retorno seguro a las clases presenciales.

