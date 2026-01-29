Minedu anuncia que la Policía resguardará colegios víctimas de extorsión

A dos meses del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarán resguardo a los colegios que han sido víctimas de extorsión, con el objetivo de garantizar un retorno seguro a las clases presenciales.

El titular del sector, Jorge Figueroa, precisó que esta medida será posible gracias a un convenio suscrito con el Ministerio del Interior (Mininter), que permitirá desplegar personal policial en las zonas con mayor incidencia de estos delitos . Según estimaciones de la Asociación Nacional de Colegios Privados (ANCP), más de 650 instituciones educativas habrían sido afectadas por casos de extorsión a nivel nacional durante el 2025.

Escolares regresarán próximamente a las aulas en este 2026.

“Hemos hecho un convenio con el Ministerio Interior para la protección de personal de la Policía en las zonas focalizadas, donde se ha visto la mayor incidencia de estos delitos. Estamos tratando de coberturar que haya la seguridad correspondiente para los niños”, señaló Figueroa tras supervisar la distribución de materiales educativos para todo el país.

El ministro también destacó que, de manera complementaria, el Minedu impulsa otras acciones preventivas para fortalecer la seguridad externa en el entorno escolar, como las Brigadas de Protección Escolar (BAPE). Actualmente, existen alrededor de 5000 brigadas a nivel nacional, integradas de forma voluntaria por cerca de 50 000 madres y padres de familia.

Estas brigadas cumplen un rol de apoyo en la vigilancia externa de las instituciones educativas públicas y privadas, en coordinación con el Mininter y otras entidades del Estado, como parte de una estrategia de seguridad comunitaria.

Durante el año escolar 2025, se registraron incidentes de extorsión y ataques contra colegios privados en diversos distritos de Lima, lo que obligó en algunos casos a retomar las clases virtuales. El Minedu indicó que las medidas anunciadas buscan evitar que estas situaciones se repitan.