El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este 31 de diciembre y 1 de enero las playas permanecerán cerradas al público. Lo que se busca con ello es evitar las aglomeraciones del último fin de semana por Navidad y prevenir los contagios de COVID-19, sobre todo por la presencia de la variante ómicron en el país, mucha más infecciosa que sus antecesoras (116 casos reportados de manera oficial hasta ahora).

La prohibición también alcanza a las riberas de los ríos, lagos o lagunas y piscinas públicas, por lo que tampoco las personas podrán acceder a estos lugares en esos dos días.

Hay que recordar también que en el 2020, luego de las celebraciones de fin año, los casos se dispararon y dieron inicio a la segunda ola pandémica. Esto también es lo que se busca ahora evitar.

El cierre de las playas ya era una posibilidad después de que el martes, en una reunión en el Ministerio de Salud, las autoridades estuvieran de acuerdo con esto; hoy, el Consejo de Ministros aprobó esta decisión y el anuncio lo realizó el ministro de Salud, como se mencionó líneas arriba, durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, a diferencia de la víspera, cuando se dijo que el cierre de los balnearios abarcaría cuatro días, del 31 de diciembre al 3 de enero, el Gobierno finalmente se decantó por un periodo más corto: solo dos días.

"A nivel nacional los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022, no se permitirá el uso de las playas, lagos, ríos, lagunas y piscinas públicas. La población debe continuar cumpliendo con las medidas de prevención", indicó el ministro de Salud, Hernando Cevallos, en conferencia. pic.twitter.com/UMexTZeFIF — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 29, 2021

Esto opinan los especialistas:

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, criticó el cierre de las playas por el breve periodo en que se aplicará esta disposición. “Toda medida epidemiológica (dura), como mínimo, siete días, ideal, 14 días, para ver si todas las medidas que das tienen o no impacto”, enfatizó.

En su opinión, una medida con un periodo de vigencia corto no tiene impacto. “(Con) uno o dos días lo que busca es evitar el escándalo que hubo en Navidad (se refiere a las aglomeraciones) ”, dijo.

“Van a cerrar (solo esos dos días) porque seguramente no tienen capacidad operativa, pero en general las playas son espacios libres, tienen que estar abiertos, tienen que estar bajo control, ordenamiento, fiscalización y supervisión por parte de los gobiernos locales. En estos momentos se aconseja que deben usarse esos espacios como la playas, los parques para que la población pueda cargar ahí sus temas de salud mental y tertuliar, esa es la idea, pero cerrarla un día o dos días no tiene mayor impacto, ni mayor sentido”, señaló.

El médico infectólogo Fernando Mejía también cuestionó la decisión del Gobierno de cerrar las playas, cuando lo que se necesita, dijo, es promover las actividades en los espacios abiertos como los balnearios. “La pregunta es: ¿a dónde irán esas personas (que pensaban ir a las playas)? A los centros comerciales, a cines, organizarán reuniones en casas y otros lugares cerrados (donde el peligro de contagio es más elevado)”, comentó.

Opinó que las playas deben estar abiertas y que solo deben ingresar las personas que están completamente vacunadas o se debe aprovechar para vacunar a las que aún no se han inmunizado.

“Cerrar las playas es una medida para decir que algo se hace, pero que no resuelve el problema o que podría empeorarlo”, subrayó.

En un nota previa de este Diario, cuando el Minsa aún no había hecho el anuncio de que se cerrarán las playas, un grupo de tres especialistas estuvo de acuerdo con esta medida (AQUÍ puede leer la nota completa). Una vez producido el anuncio, se les volvió a consultar y reconfirmaron su posición, pero observaron el corto periodo en que se establecerá.

El decano electo del Colegio Médico de Lima, Ildauro Aguirre, señaló: “La recomendación es cierre hasta el 3 de enero, porque las personas tienden a hacer “campamentos” y acampar por ese periodo. Luego del 3, pueden acceder a la playa en condiciones de vacaciones o paseo, pero ya no de fiesta”.

El médico epidemiólgo Juan Astuvilca indicó: “Mi opinión sigue siendo la misma (cerrar las playas), y me parece que la medida de restricción debió ser durante todos los días en los que las personas estarán libres y no por solo un día”.

El médico infectólogo Leslie Soto manifestó no tener ningún comentario adicional al que brindó en la víspera. Él había dicho que el problema no es el lugar, sino la aglomeración de personas. De esta manera no se respeta el distanciamiento social. Además, señaló. la humedad moja la mascarilla, y una mascarilla en este estado ya no es una barrera de protección contra el coronavirus, “por lo tanto hay un alto riesgo de transmisión”.

Recomendaciones

En otro momento, el decano del CMP, Miguel Palacios, recomendó a las personas a respetar las medidas de bioseguridad para protegerse del cloronavirus. Enfatizó la eficacia de usar doble mascarilla para cuidarse de esta enfermedad, “es una de las pocas certezas que tenemos contra el COVID-19″, dijo, al igual que respetar el distanciamiento social y la ventilación natural de los ambientes cerrados.

“Todo que vaya a favor de eso... la playa es un ambiente abierto, con una gran ventilación, ahí hay pocos contagios. Lo que tenemos que evitar es que este fin de semana, la población que ya no va a ir a la playa se vaya a meter a las discotecas, a las reuniones familiares donde se agrupa una gran cantidad de gente y esto podría tener un efecto negativo”, finalizó.