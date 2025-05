La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que envió al depósito a una miniván informal con más de S/ 2 millones en multas.

Durante el operativo contra el transporte informal, el conductor del vehículo, de placa BVL-310, intentó darse a la fuga, provocando que uno de sus pasajeros caiga a la vía. Sin embargo, finalmente fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), en el cruce de las avenidas Javier Prado y del Aire, en el distrito de San Borja.

Se identificó al chofer como Fredi Williamson Oré Zarzoza, de 37 años. En tanto, la persona que resultó herida fue llevada a una clínica donde se comprobó que sufrió fractura en una de sus costillas.

Fiscalizadores de la ATU que la unidad no contaba con la autorización correspondiente para brindar el servicio de transporte. Se suma a ello que el vehículo no tiene el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y que tiene un historial de 111 papeletas que suman S/2 110 575 en multas.

Corredores Rojos

También, más temprano, 25 vehículos fueron trasladados al depósito luego que los fiscalizadores de la ATU realizaron tres operativos en simultáneo en los cruces de las avenidas Javier Prado con del Aire (San Borja), Javier Prado con La Molina (La Molina) y La Marina con Universitaria (San Miguel).

De estas unidades, ocho no tenían revisión técnica, mientras que una no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Además, nueve conductores no portaban su licencia de conducir y 15 de las unidades tienen multas por más de 3 millones de soles.

La ATU recuerda a la ciudadanía sobre los riesgos de abordar vehículos de transporte público informal. Estas unidades (automóviles, combis, cústeres, minivanes y buses) circulan en su mayoría sin contar con las condiciones técnicas mínimas de seguridad y no respetan las normas, lo que representa un grave riesgo para los usuarios.