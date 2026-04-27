El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que siete los peruanos que fueron enviados a África, mientras se encontraban en un proceso migratorio en Estados Unidos, serán repatriados al Perú, mediante la representación consular del país en Nairobi, Kenia.

El grupo de peruanos se encontraban en un proceso migratorio en el país norteamericano. Sin embargo, las autoridades extranjeras enviaron a los solicitantes de refugio o asilo a un tercer país ubicado en el continente africano. De acuerdo a lo informado por la Cancillería peruana, este sería una de las potestades correspondientes a las autoridades estadounidenses.

Tras la llegada de los compatriotas a la República Democrática del Congo, la sección consular en Nairobi asumió el caso tras la ausencia de una embajada peruana en dicho país.

¿Cómo será el regreso de los compatriotas?

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades peruanas no brindaron asistencia debido al proceso migratorio en el que se encontraban los connacionales en EE. UU. La atención solo se puede dar cuando ellos mismos solicitan asistencia o repatriación, como es el caso de los cuatro ciudadanos.

Por esa razón, Cancillería aún se encuentra realizando las diligencias correspondientes para enviar un salvoconducto que facilite el regreso de los compatriotas.