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El grupo de peruanos se encontraban en un proceso migratorio en el país norteamericano. Foto: Andina/composición GEC
El grupo de peruanos se encontraban en un proceso migratorio en el país norteamericano. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que siete los peruanos que fueron enviados a África, mientras se encontraban en un proceso migratorio en Estados Unidos, serán repatriados al Perú, mediante la representación consular del país en Nairobi, Kenia.

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