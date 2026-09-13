Ysidro Kagami falleció en circunstancias que son materia de investigación.
Ysidro Kagami falleció en circunstancias que son materia de investigación.
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Por Redacción EC

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida este domingo en el departamento donde residía, en el distrito de La Molina.

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