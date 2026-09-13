Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida este domingo en el departamento donde residía, en el distrito de La Molina.

De acuerdo con información difundida inicialmente por Latina Noticias, agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo en el inmueble donde vivía solo. El parte policial señala que el fallecimiento habría ocurrido varios días antes de que fuera encontrado.

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El caso se encuentra en investigación y las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias y la causa exacta de la muerte. Hasta el momento, no se han informado oficialmente mayores detalles sobre lo ocurrido.

Ysidro Kagami Fujimori.

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual mandataria.

El hallazgo ocurre mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué sucedió en los días previos al fallecimiento. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que el deceso corresponda a un hecho criminal.