Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida este domingo en el departamento donde residía, en el distrito de La Molina.
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