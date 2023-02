Una trabajadora de un hostal en Huaycán quedó con el rostro desfigurado tras ser agredida por una mujer que se negó a dejar la habitación cuando se le terminó el tiempo de permanencia establecido.

América Noticias informó que la víctima sufrió dos cortes en las cejas, donde le hicieron 20 puntos, un corte en la cabeza, con 6 puntos, y un golpe que le ocasionó un hematoma en la nuca.

“Le pedí que se retirara y le dije ‘si te quedas acá me van a descontar’. Comienza a golpearme y me decía te voy a matar con insultos, mientras sus hijos lloraban”, relató.

Luego del ataque, la víctima fue trasladada al hospital de Huaycán, mientas que la agresora salió libre el mismo día.

Huaycán: le cortan el rostro y dejan libre a su agresora

La madre de la agraviada indicó que en la comisaría le dijeron que no es un delito contundente, por ello dejaron libre a la agresora. “No podemos retenerla más de cuatro horas, porque sino me van a denunciar a mi”, dijo un efectivo policial. Ahora teme represalias y solicitó a las autoridades garantías para su vida y la de su familia.