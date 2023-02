La Policía capturó este miércoles 15 de febrero, en en distrito de La Victoria, a Julio César Curo Mamani, quien era intensamente buscado tras degollar a su madre, Antonia Avelina Mamani de Curo, en Puno.

Ante la consulta de un efectivo policial sobre qué es lo que ha hecho, no tuvo reparos en contar el crimen que cometió contra la persona que lo trajo al mundo.

“He matado a mi madre, con cuchillo, personalmente. (¿Por qué lo hiciste?) Mucha presión de mi familia. Mucho me cuidan, me protegen, me miden. Mucho control”, dijo el asesino.

El hecho ocurrió el pasado 30 de enero en el centro poblado de Salcedo.

Luego de apuñalar a su madre, huyó a Lima y se instaló en una casa del jirón 3 de febrero en La victoria, donde fue capturado por agentes de la Comisaría de Apolo.

Este sujeto fue conducido a la sede de requisitorias para ser trasladado a Puno. El Poder Judicial decidirá si ingresa a un centro penitenciario o a un establecimiento psiquiátrico.