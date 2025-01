Llegó el verano y durante esta temporada los menores de edad están más expuestos al sol porque realizan más actividades al aire libre: acuden a playas, piscinas y otros espacios abiertos, poniendo en riesgo su salud si no se cumplen con las medidas de protección solar adecuadas. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) alerta que casos de quemadura solar se van presentando ya en 50 pacientes en lo que va de enero.

La doctora Rosalía Ballona Chambergo, jefa del Servicio de Dermatología del centro pediátrico de referencia nacional, explicó que los daños ocasionados por la radiación solar recibida en nuestro cuerpo, son acumulativos e irreversibles y la mayor cantidad de radiación solar, el 80%, la recibimos antes de los 18 años.

En ese sentido, recomendó que los bebés menores de seis meses no deben exponerlos bajo ninguna circunstancia a los rayos solares (UV), dado que su piel, que no tiene capacidad de defensa frente a la radiación, es una piel inmadura delgada y con nula función de la melanina y rápidamente va a sufrir quemaduras.

La especialista instó a aplicar los hábitos de la buena protección del sol para los niños y adolescentes como estar siempre en la sombra, el uso de sombreros de ala ancha y material no sintético, enseñar a usar lentes con un factor de protección de radiación ultravioleta y con lunas de policarbonato que no se rompen fácilmente, ropa adecuada de trama tupida, colores no tan claros y el buen uso de un fotoprotector (bloqueador) que pueden ser aplicados, cuando es necesario a partir de los seis meses de vida. Es obligatorio evitar el sol entre las 10.00 a. m y las 4.00 p. m.

“El niño es el blanco perfecto para que el daño de la radiación solar pueda ocurrir. El daño en la piel del infante no se vuelve a recuperar. Los hábitos que se le enseñan en los primeros años de vida serán importantes para que aprenda a protegerse y a futuro se evite el cáncer de piel que está en aumento”, añadió la dermatóloga.

La doctora del INSN afirmó la Vitamina D tan importante para el crecimiento de los niños, se produce en la piel y necesita de la radiación solar. “Para sintetizarse solar, es necesario cantidades mínimas exposiciones al sol, en horas de la tarde y suplementos de vitamina D en la dieta”, explicó.

Campaña gratuita para evaluación de lunares

Siendo la sobreexposición a los rayos solares uno de los factores de riesgo para desarrollar lunares anormales o cancerosos, el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el marco del Día Mundial del Lunar (1er domingo de febrero) celebrará la Semana del Lunar, del 27 al 31 de enero.

Durante esta actividad un equipo de Dermatólogos, y residentes de Dermatología del INSN atenderán a público en general, de preferencia a bebés, niños y adolescentes, que quieran conocer si el lunar que tienen es potencialmente riesgoso para su salud.

Los interesados deben presentar su DNI y llenar una ficha donde colocarán sus datos personales. Los especialistas utilizarán el dermatoscopio, que es la herramienta que permite diagnosticar el tipo de lunar.