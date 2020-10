Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

En la investigación por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscalía a cargo de la pesquisa ha encontrado una relación entre José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú (PP), y quien fuera gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el gobierno de Alberto Fujimori, José Luis Cavassa Roncalla.

El Comercio pudo acceder al reporte de las llamadas telefónicas de Cavassa con distintas personas involucradas en este caso –entre ellas Luna– y encontró que 972 comunicaciones en total coinciden con tres momentos importantes en la inscripción del partido Podemos Perú, organización política que postulará en las elecciones presidenciales del 2021 y que tiene a Daniel Urresti como uno de sus precandidatos.

Según la hipótesis de la fiscal Rocío Sánchez, Cavassa habría intervenido en el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, en la inscripción del partido político Podemos Perú y en el proceso electoral presidencial del 2016.

—Las comunicaciones—

La historia de la creación de PP comienza en abril del 2016. Luna, entonces candidato a la Vicepresidencia de la República por el partido político Solidaridad Nacional (SN), fue retirado de la contienda electoral por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de SN. Poco tiempo después, Luna renunció al partido fundado por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y anunció que retornaría a la vida política.

Poco más de un año después, el 18 de setiembre del 2017, PP inició su proceso de inscripción en la ONPE y este terminó el 12 de enero del año siguiente. Durante este período, según el reporte de llamadas telefónicas al que accedió este Diario, Cavassa se comunicó con tres personas que fundaron ese partido: con su presidente José Luna Gálvez, con el actual secretario general y excongresista Enrique Wong Pujada y el actual personero legal alterno, Luis Navarrete Santillán. Existen 79 comunicaciones con Luna, 49 con Wong y 800 comunicaciones con Navarrete.

Otro hecho revelador que ha identificado la fiscalía corresponde a las diez llamadas telefónicas que mantuvo Cavassa con Adolfo Castillo Meza, quien era candidato a la jefatura de la ONPE. Estas se realizaron hasta los días previos a su elección, que se dio el 27 de febrero del 2017 con la decisión del pleno del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. En ese momento lo presidía Guido Aguila, quien, según la investigación fiscal, recibió financiamiento de Luna para publicar libros. Luego de que Castillo asumió la jefatura del ente electoral, Cavassa continuó llamándolo: en tres días se identificaron 13 comunicaciones y en total registra 44 llamadas.

Fuentes cercanas a la investigación fiscal señalaron que han recogido varios testimonios que indican que Cavassa –actualmente con arresto domiciliario– intervino en el nombramiento de Castillo como jefe de la ONPE y que este ayudó en la inscripción de PP. Además, indicaron que se tiene información de que Cavassa habría intervenido en el nombramiento de once funcionarios del ente electoral.

Según las mismas fuentes, los pagos efectuados por la Universidad Telesup, de Luna Gálvez, a dos exconsejeros del CNM fueron entre el 2016 y 2017 por la publicación de libros; es decir, en el período previo a la elección del jefe de ONPE y la inscripción de PP. Este hecho fue señalado en el informe que remitió la fiscal Sánchez a la Fiscalía de la Nación en setiembre del 2019.

“Se le atribuye a Guido Aguila Grados haber recibido en su condición de presidente del CNM en el lapso de un (01) año y cuatro (04) meses (16 meses) –desde el 09 de julio del año 2016 hasta el 06 de noviembre del 2017– por lo menos la suma de S/270.000 del señor José Luna Gálvez a través de la Universidad Telesup”, dice el informe.

Según el aspirante Pablo Morales Vásquez, Luna también financió la campaña del exconsejero Guido Aguila, con viajes al interior del país, para convencer a los abogados de que apoyaran su candidatura como representante del Colegio de Abogados en el CNM.

De igual forma, la fiscal Sánchez indicó en ese reporte que “a ello se agrega que José Luna Gálvez, a través de Telesup [...] adquirió una casa de propiedad del consejero Iván Noguera Ramos en Pueblo Libre a un precio de US$380.000”.

El jueves 22, Luna fue internado de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local tras presentar un cuadro de arritmia cardíaca, informó el secretario general de PP.

Luna apoyó a PPK en la campaña presidencial del año 2016

Tanto Cavassa como Navarrete se comunicaron antes, durante y después de la primera y segunda vuelta de las elecciones en el 2016. Cabe recordar que, en el allanamiento al domicilio de Cavassa, la fiscal Rocío Sánchez halló evidencia de que había sido contratado como capacitador de personeros en el partido Peruanos por el Kambio.

Según la manifestación del 14 de octubre del 2019, José Luna dijo a la fiscal Sánchez que Cavassa lo buscó varias veces para pedirle que apoye la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“[Cavassa] me buscaba siempre, para que yo simpatice con la causa de PPK y en cada reunión que teníamos me decía que apoye en mi calidad de secretario general de Solidaridad Nacional […] al final no apoyé a Keiko [Fujimori] y en la última elección apoyé a PPK debido a las bondades del libre mercado”, señaló.

El 5 de junio del 2016, durante la segunda vuelta electoral, Cavassa se comunicó con Luna en horas de la mañana durante tres minutos.

Réplicas

El Comercio se comunicó con Mateo Castañeda, abogado de Luna Gálvez, quien sostuvo: “Yo le diría sin comentarios, porque eso es parte de una investigación fiscal que es reservada”.

En tanto, Cavassa Roncalla señaló a este Diario que está “prohibido de emitir declaraciones”.

Navarrete Santillán negó conocer a Adolfo Castillo, y sobre Cavassa dijo que la única vez que tuvo contacto fue cuando “estuvo inmerso en un proceso en el año 2000, donde me involucraron a mí también”. Agregó que “fue absuelto en tres instancias judiciales”.

Adolfo Castillo manifestó: “Las llamadas son parte de las investigaciones de la fiscalía. De mi lado, se debe seguir el debido proceso”.

Enrique Wong no respondió llamadas, mensajes ni correos electrónicos.