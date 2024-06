Alerta. Cada vez son más los menores de edad que consumen cigarros electrónicos, también conocidos como vaporizadores. Una investigación dejó al descubierto cómo adolescentes compran con total facilidad estos aparatos que se pueden encontrar desde 20 soles.

Latina conversó con dos jóvenes de 16 y 17, quienes admitieron ser vapeadores hace años. Uno de ellos fue a un grifo de La Paz, en San Miguel, donde logró adquirir un cigarro electrónico sin hacer mucho esfuerzo . Nunca le preguntaron por su edad ni le pidieron el DNI. Lo mismo pasó cuando pidió este producto por delivery.

De acuerdo a los expertos, menores desde los 13 años empiezan a consumir este dispositivo; sin embargo, hay casos donde se ha reportado que la edad inicio son los 9 y hasta 8 años .

“La edad inicio en este tipo de sustancias es alrededor de los 13 años, pero identificamos algunos casos donde es de mucho menos, como de 8 o 9 años ”, subrayó Eduardo Cruz, subdirector de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, a Latina Noticias.

Este producto se promociona como amigable, ya que tiene colores vibrantes y olores que llaman la atención; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que tiene componentes tóxicos que pueden producir cáncer , por este motivo países como Argentina, Brasil y México han prohibido su venta.

Hay un proyecto de ley que busca regular la comercialización de los cigarros electrónicos en el país, pero está encarpetado hace dos años en el Congreso de la República.

“Esto se debe a que no hay una regulación que lo prohíba, hay un vacío legal que lo permite todo. Esto no es algo para verte bien, no es algo chévere, es algo que te sirve para dejar de fumar”, sentenció José Palma, presidente de Asovape, al mismo medio.