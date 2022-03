Conforme a los criterios de Saber más

Se abre un nuevo capítulo en torno al pago de peajes en Lima. Lima Expresa inició hoy, 7 de marzo, los trabajos de implementación de casetas en la plaza de peaje ubicada en la Vía de Evitamiento, la cual da acceso a la avenida Separadora Industrial. Las labores culminarán en junio de este año y se ejecutarán en dos etapas.

La concesionaria detalló que las obras se llevarán a cabo durante el día y la noche en una primera etapa y se mantendrán cerrados dos de los tres carriles de la Vía de Evitamiento, con dirección al distrito de Ate. En la segunda etapa se habilitarán los dos nuevos carriles y uno permanecerá cerrado debido a obras de reconstrucción.

Sustento legal

Lima Expresa indicó que la implementación de las casetas de esta plaza de peajes se realiza según lo dispuesto por el Poder Judicial y con la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de sus gerencias de Desarrollo Urbano y de Movilidad Urbana.

Vale recordar que en septiembre del 2019, el Segundo Juzgado Penal Permanente de La Molina y Cieneguilla admitió a trámite la demanda de hábeas corpus interpuesta por la Municipalidad de La Molina contra Lamsac (hoy Lima Expresa), la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape) por la presunta vulneración del derecho a la libertad de tránsito con la existencia de una caseta de peaje ubicada en la Av. Separadora Industrial.

En diciembre del mismo año, una sentencia judicial ordenó a la concesionaria el retiro inmediato de esta caseta y de cualquier otro medio físico o electrónico que vulnere el libre tránsito de las personas. Es así que Lima Expresa suspendió el cobro en este peaje y apeló la decisión.

Hoy se iniciaron los trabajos de reinstalación de la caseta de peajes en la Vía de Evitamiento, la cual da acceso a la avenida Separadora Industrial. (Foto: César Campos)

El 12 de febrero de 2020, la empresa fue notificada con una resolución judicial que declaró infundada la demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de La Molina, debido a que no se advirtió una restricción a la libertad de tránsito. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el Recurso de Agravio Constitucional que presentó dicho municipio.

“Como es de conocimiento público, en febrero del 2021, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por la Municipalidad Distrital de la Molina, lo cual determinó una revisión de la decisión por parte del juzgado de primera instancia, que posteriormente revocó la orden de retiro de casetas de peaje”, agregó la concesionaria.

Lima Expresa dijo, además, que en agosto del año pasado se llevó a cabo una audiencia de apelación y un mes después el Juzgado de Segunda Instancia rechazó la medida interpuesta por el municipio de la Molina.

“En consecuencia, se ordenó el cumplimiento de la reposición de las casetas de peaje y, con ello, la concesionaria vial solicitó las autorizaciones correspondientes a la Municipalidad de Lima para cumplir lo dispuesto por el Poder Judicial”, señaló.

Reacciones de autoridades

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ya había señalado a El Comercio que en el caso de que el sistema judicial dicte una medida favor de Lima Expresa, como ocurrió recientemente, iría hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La concesionaria puede tener la intención de reabrir, pero es un tema que sigue judicializado. En el caso de que se dicte una medida favor de Lima Expresa, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el burgomaestre.

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, llegó hasta la zona, así como un grupo de vecinos para mostrar su rechazo a los trabajos de Lima Expresa. (Foto: César Campos)

En tanto, desde el inicio de esta polémica con Lima Expresa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha enfatizado que la forma de “atacar” estos peajes es a través de lo que está establecido en los contratos que el municipio ha heredado. En caso contrario, ha dicho que “se estaría rompiendo el principio Pacta Sunt Servanda, que implica que hay que respetar lo pactado”.

El impacto de los peajes

El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez, dijo que las concesiones no solo ocurren en el Perú, sino en muchos lugares del mundo, pues los gobiernos muchas veces no tienen la capacidad para ejecutar una obra. Asimismo, estas concesiones no son gratis, como todo negocio, de recuperar la inversión hecha y esta se hace de acuerdo al plazo estipulado en el contrato. “Esa es la condición básica de cualquier concesión”, añadió.

En ese sentido, indicó que más allá de los cuestionamientos hacia determinados peajes, lo importante es la revisión de los contratos y saber bien bajo qué condiciones se firman. “Me parce absurdo tener que pagar un peaje para entrar a La Molina, pero habría que revisar el contrato, que seguro lo ha hecho el Poder Judicial para resolver a favor de Lima Expresa. La estabilidad jurídica prima sobre cualquier otra consideración”, detalló.

Por eso, Florez sostuvo que toda futura obra de concesión tiene que tener un seguimiento desde el inicio por parte de la Contraloría, para ver que se realice respetando los intereses de los usuarios.

Por otro lado, comentó que si bien estas concesiones traen beneficios, como lo es el acceso más rápido a un determinado destino, debiera existir rutas alternas para quien no quiera pagar el peaje.

“El usuario se ve afectado en el bolsillo y encima no tiene una vía alternativa. Lima no tiene plataformas logísticas en las entradas a la ciudad, ni terminales terrestres en las afueras”, resaltó.

