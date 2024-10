Se supone que la Policía Nacional del Perú (PNP) vela por la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, en este caso, ocurría todo lo contrario. Recientemente, cinco agentes fueron detenidos por presuntamente extorsionar a pequeños comerciantes en San Juan de Lurigancho. Ante la difusión de las pruebas, cuatro personas más denunciaron y contaron sus terribles experiencias.

Estos malos elementos operaban en Lima Norte, Villa María del Triunfo y hasta Villa El Salvador . En marzo, Evelin Ponciano recibió la visita de los uniformados en su negocio de papas picadas. En ese momento amenazaron con detenerla por no tener la cantidad correcta de un conservante de alimentos.

La empresaria formal contó que en un inicio le exigieron 10 mil soles, pero luego de tanta insistencia le bajaron el monto a 5 mil. 4820 los pagó en efectivo y el resto por Yape. Para no levantar sospechas, la subieron a una camioneta de propiedad del Ministerio del Interior y la llevaron a la avenida Gamarra, donde finalmente le pidieron el dinero.

La víctima asegura que la capitana Sandra Mabel Asto Villa participó en la falsa diligencia. El noticiero 2024 se puso en contacto con la uniformada, quien solo se limitó a decir que no trabaja en seguridad del Estado; no obstante, un documento desmintió su versión .

Otra empresaria del mismo rubro, quien prefirió no revelar su identidad, contó que también montaron un operativo en su contra. Ella tuvo que entregar 5 mil soles, monto que pidió prestado a su padre.

“Me pidieron 10 mil soles diciéndome que es algo ilegal y que puedo pagar con cárcel, que me podían detener. Dijo que me va a apoyar, pero que tenía que darle 10 mil soles porque eran varios”, detalló.

A las semanas, la agraviada cerró su pequeño local, ya que también estaba siendo extorsionada por bandas extranjeras .

Los dejaron en libertad