El padre de Valeria Angélica Vásquez Barrientos, la escolar de 12 años que fue secuestrada en la puerta de su casa el 11 de diciembre, en el distrito de Comas, se pronunció sobre el pago de S/3 millones que exigen los captores de su hija para liberarla.

En diálogo con Exitosa, Jean Carlo Vásquez, padre de la menor, lamentó que las personas que plagiaron a su hija piensen que él y su familia cuentan con esa cantidad de dinero.

“No tengo 3 millones (de soles). Es lamentable que piensen que nosotros, que trabajamos como todos, que nos sacamos la mugre para traer un pan a la casa, puedan creer que tenemos esa cantidad exorbitante de dinero”, refirió.





Más temprano, en diálogo con América Noticias, confirmó que los secuestradores se comunicaron con él y le indicaron que su hija se encuentra “bien”.

Desesperado por la situación de su hija, secuestrada por sujetos disfrazados de policías y con pasamontañas en el rostro, el señor Vásquez sale a las calles a repartir unos volantes en los que se aprecia la imagen de la menor y sus datos personales. Toda la información que pueda ayudar a dar con el paradero y ubicación de Valeria es bienvenida para la familia.

“Mi hija no ha aparecido, seguimos en la búsqueda, yendo con los volantes donde podemos, estamos repartiendo. Mi menor hija tiene 12 años y, la verdad, no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente que hace tanto daño. Nos estamos esforzando en buscarla, estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. Pido a todas las personas para que me ayuden a encontrar a mi hija”, declaró.

El padre de Valeria dice que no sospecha de nadie, pues “no tengo enemigos y soy una persona muy amable con todos”.

“Me sorprende mucho, es un dolor muy grande el que tenemos, no se lo deseo a nadie. Rezo para que mi hija aparezca y espero encontrarla pronto”, finalizó.