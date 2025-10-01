Hernán Medrano Marin
La historia detrás de la designación de Óscar Arriola como nuevo comandante general de la PNP
La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene un nuevo comandante general. Se trata del general Óscar Arriola Delgado, quien fue designado en el cargo en reemplazo de Víctor Zanabria Angulo. Algunos expertos y voces políticas señalan que con este nombramiento, el Gobierno busca asegurar la continuidad en la cúpula policial. No obstante, cabe decir que esta decisión llega en medio de críticas y controversias en las que se ha visto envuelta la institución y algunos de sus miembros.

