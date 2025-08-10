La Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jaime Artica La Torre, investigado por el presunto delito de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de una mujer de 31 años.

Según el Ministerio Público, el oficial —quien se desempeñaba como jefe del equipo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT)— fue detenido en flagrancia el pasado 4 de agosto por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria. La denuncia indica que la víctima conoció a Artica en un centro de salud de Surquillo, donde él le habría insistido para que participe como madrina del equipo de fútbol de la SUAT.

Ambos acudieron a una cevichería de La Victoria, donde, tras consumir bebidas alcohólicas, la mujer perdió el conocimiento. Personal de serenazgo la encontró semidesnuda en la vía pública, con signos de haber sido dopada. Los exámenes médico-legales confirmaron lesiones e indicios compatibles con abuso sexual.

La Inspectoría General de la PNP informó que mantiene en reserva la identidad de la víctima y que ha iniciado un proceso administrativo paralelo al penal. Las diligencias incluyen declaraciones en cámara Gesell, análisis criminalístico del vehículo del coronel, revisión de cámaras de seguridad y otras pruebas periciales.

El fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana y el fiscal adjunto Edson Candiotti conducen las investigaciones, que buscan esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima.

