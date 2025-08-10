La mañana de este domingo 10 de agosto, un bus de la ruta C del Metropolitano colisionó con un vehículo particular en el distrito limeño de Barranco. El accidente se produjo aproximadamente a la altura de la estación Balta, cuando, según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el automóvil invadió la vía exclusiva destinada al transporte público.
LEE: Dictan 36 meses de arresto domiciliario para madre de ‘El Monstruo’: Fiscalía apelará fallo judicial
Como consecuencia del choque, ocho personas resultaron heridas. Todas ellas fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en Miraflores. El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que cuatro de los pacientes fueron evacuados por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mientras que otros tres fueron conducidos al nosocomio por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Newsletter Buenos días
El equipo multidisciplinario del hospital se encuentra desplegado para asegurar una atención médica oportuna y de calidad a los afectados.
En los minutos posteriores al accidente, los buses con dirección a la estación Naranjal se vieron obligados a circular por la vía mixta, lo que generó demoras en el servicio. Sin embargo, menos de una hora después, la ATU informó que la vía exclusiva fue despejada y el tránsito se restableció con normalidad.
MÁS: Censo 2025: cómo ingresar con tu Código Único de Vivienda y responder el cuestionario virtual
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
TE PUEDE INTERESAR
- Machu Picchu en alerta: los últimos hechos que ponen en jaque el turismo hacia nuestra maravilla del mundo
- Lima amanece más fría y con lloviznas persistentes que continuarán hasta el fin de semana
- Barrios Altos: voraz incendio consume almacén en el jirón Miró Quesada
- Gobierno de Dina Boluarte afronta la mayor escalada de homicidios en décadas: suman casi 5 mil en su gestión
- Municipalidad de Lima acusa de acoso político al Ministerio de Transportes por posible multa
Contenido sugerido
Contenido GEC