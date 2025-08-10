La mañana de este domingo 10 de agosto, un bus de la ruta C del Metropolitano colisionó con un vehículo particular en el distrito limeño de Barranco. El accidente se produjo aproximadamente a la altura de la estación Balta, cuando, según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el automóvil invadió la vía exclusiva destinada al transporte público.

Como consecuencia del choque, ocho personas resultaron heridas. Todas ellas fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en Miraflores. El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que cuatro de los pacientes fueron evacuados por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mientras que otros tres fueron conducidos al nosocomio por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Heridos fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa por el SAMU y Bomberos. (Foto: Minsa)

El equipo multidisciplinario del hospital se encuentra desplegado para asegurar una atención médica oportuna y de calidad a los afectados.

En los minutos posteriores al accidente, los buses con dirección a la estación Naranjal se vieron obligados a circular por la vía mixta, lo que generó demoras en el servicio. Sin embargo, menos de una hora después, la ATU informó que la vía exclusiva fue despejada y el tránsito se restableció con normalidad.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.