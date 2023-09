La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró desde Estados Unidos que la declaratoria de estado de emergencia por 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, que entró en vigor en la madrugada del miércoles 20 de septiembre, es una medida “bien pensada” y no improvisada.

En declaraciones a la prensa peruana, indicó que para su gobierno es prioridad atender el problema de la inseguridad ciudadana, uno de los actuales flagelos que afecta a la ciudadanía.

“En principio, para nosotros como gobierno es prioridad atender el tema de la inseguridad ciudadana, que no nace ayer ni hoy, es histórica, porque hemos tenido autoridades y gobiernos anteriores que no han sabido atenderla. ¿Que estamos improvisando? No, esto ha sido bien pensado, por la necesidad que las autoridades locales han pedido que el Ejecutivo intervenga”, indicó la mandataria.

Dina Boluarte responde sobre estado de emergencia





Explicó que varios distritos de la capital están pidiendo que se adopte dicha medida, con la finalidad de establecer una lucha más directa contra el crimen organizado y la delincuencia. En ese sentido, dijo que desde el Gobierno se intervendrá “con mayor y mejor patrullaje, con mayor y mejor presencia de la Policía y el Ejército, como su marco legal así lo permite. Va a salir en apoyo a la Policía”.

“El tema de la inseguridad no es nuevo para el Perú. Esto ha ido creciendo por la desidia de algunas autoridades de tomar firmeza para poder salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Que otros estados de emergencia no hayan tenido resultados, bueno, hay que esperar, recién estamos empezando y daremos cuenta a los 30, 60 y 90 días para ver qué resultados tenemos”, acotó.

Aunque no dio cifras concretas, la jefa del Estado indicó que, en los últimos nueve meses, desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, la Policía ha realizado importantes y mayores capturas de bandas criminales, las cuales ya contarían con carpetas fiscales.

Asimismo, dijo que se están tomando medidas para interceptar las llamadas telefónicas que realizan delincuentes con fines de extorsión, y se dotará de mayor presupuesto para colocar más cámaras de seguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Estado de emergencia

El Gobierno emitió la noche del martes 19 de setiembre el decreto supremo que establece el estado de emergencia por 60 días en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) , en Lima, ante el alto índice de delincuencia y criminalidad que azota el Perú.

En la norma publicada en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano se indica que el estado de emergencia también rige en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, ubicados en la provincia de Sullana (Piura), al norte del Perú.