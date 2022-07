El comandante, Jorge Canal, de la Comandancia General de Bomberos explicó cómo se realizó el rescate de cerca de 50 personas que quedaron atrapadas durante el incendio en la galería Golden Plaza, ubicada en el pasaje Gamarra, en el distrito de La Victoria.

En diálogo con el noticiero América Noticias, contó que primero trataron de controlar el avance del fuego en el edificio de 12 pisos y luego calmar el pánico colectivo de las personas pues recordó que varias personas -en su desesperación- trataron de salir por las ventanas de pisos superiores ya que la única salida era una única escalera.

“Gracias a Dios se evitó una tragedia. El escenario no era favorable para el trabajo de nosotros. El acceso al emporio de Gamarra siempre es complicado. Gracias a Dios teníamos personal de bomberos trabajando aquí, a unas cuantas cuadras del siniestro lo cual hizo que pudiéramos ir atenderlo en unos tres minutos”, señaló.

“Acá lo complejo es que, al ser un edificio de más de diez pisos con una sola escalera, de uso regular en el cuarto piso hizo que las personas de pisos superiores se encontraran con temperaturas y humo lo que no les permitía que salieran a la calle y volvieran a subir por pisos superiores. Por ello, la gente trató de salir por las ventanas, les invadió el pánico colectivo e intentaron saltar o salir como pudieran”, agregó.

Sin embargo, el comandante Jorge Canal precisó que cuando llegaron para dar inicio a las labores de apagar las llamas se percataron que, las mismas personas que trabajan en la galería trataron de apoyar, pero las mangueras de agua del propio edificio no funcionaron.

En esa línea, señaló que sería un problema con la bomba de agua de este local comercial que no habría estado activada o no funcionaba. No obstante, el representante de los bomberos precisó que, la investigación determinará la causa del incendio en la galería de Gamarra y saber qué ocurrió con el abastecimiento de agua en el edificio Golden Plaza ese día.

“Los Bomberos hemos trabajado de manera rápida al tratar de sacar mangueras, apagar el incendio, asegurar la escalera para finalmente sacar a la gente con ayuda de la Policía y Serenazgo. Los resaltante aquí es de que, las mangueras de la red de agua del edificio nunca funcionaron . Normalmente, los ocupantes usan los medios que tienen para poder salvaguardar sus bienes o su integridad como primera respuesta, pero si lo que usan o lo que tienen como medio de atención de respuesta de emergencia no funciona, todo se complica y así suceden las tragedias”, mencionó.

“Las personas quisieron usar las mangueras del mismo edificio, pero lamentablemente no tenían agua. Puede ser fallo de la bomba de agua del edificio, pero eso es parte de la investigación a cargo del Ministerio Público”, agregó.

Según el comandante Canal, el abastecimiento de agua en los hidrantes cercanos a la galería siniestrada de Gamarra sí funcionaron, y que con el apoyo de camiones cisterna que llegaron a la zona pudieron confinar y finalmente apagar el fuego.

Taller y depósito en el cuarto piso

Indicó que en el cuarto piso de la galería Golden Plaza, donde ocurrió el incendio, se encontraba un taller y el otro espacio era una “especie de depósito”.

“La red de agua del edificio no funcionó. No sabemos si no estaba desconectado o no estaba en funcionamiento. Eso es parte de las investigaciones. Todos sabemos que en Lima tenemos problemas de deficiencia de agua, a veces por horas. Aquí en Gamarra, el día de ayer, la conexión con los hidrantes estaba funcionando de manera regular; sin embargo, la llegada de camiones cisternas nos permitió trabajar con una cadena de abastecimiento que nos permitió trabajar con un flujo sostenido de agua en los primeros instantes para controlar el incendio”, insistió.