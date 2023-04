El miércoles 12 de abril, en horas de la noche, se anunció la detención de Sergio Tarache Parra en Bogotá, Colombia. Esto sucedió luego de que estuviera 24 días prófugo, tras haber atentado contra la vida de Katherine Gómez (18), quemándola viva en un paradero informal de combis de la Av. Óscar R. Benavides. No obstante, a pesar de su captura, la familia de la víctima de feminicidio aún no encuentra justicia. Este martes por la tarde vence el plazo para que el país vecino pueda expulsar a Tarache Parra de su territorio.

En entregas anteriores, El Comercio alertó, a través de una fuente, que la norma migratoria de Colombia no especifica a qué territorio se expulsa al inmigrante irregular, es por ello que las autoridades peruanas están negociando que sea trasladado a la frontera con Perú y no con Venezuela. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se tiene respuesta sobre esa decisión unilateral.

De no lograrse la expulsión de Tarache Parra, según especialistas en derecho, su proceso de extradición podría demorar un mes como mínimo o hasta más de seis , puesto que se deben seguir varios pasos legales.

Imagen del venezolano Sergio Tarache, asesino confeso de Katherine Gómez, luego de ser capturado por la Policía de Colombia en la ciudad de Bogotá, el martes 11 de abril de 2023 | Foto: @MininterPeru

Este último domingo, los padres de Katherine Gómez, Cinthya Machare y José Gómez, junto con la ex ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, llegaron hasta Bogotá para exigir a las autoridades colombianas la pronta expulsión del feminicida de su hija.

“Presidente de Colombia, Gustavo Petro, soy un padre de familia que no vengo con ningún color político. Le pido (...) que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió”, dijo José Gómez a través de RPP.

Cabe resaltar que el pasado jueves 13 de abril, el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, por el plazo de 9 meses, contra Tarache Parra por el delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez.