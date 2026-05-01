Durante un operativo de control de identidad, en el kilómetro 31 de la Panamericana Sur, la Policía intervino a un licenciado del Ejército y a un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por, presuntamente, trasladar 53 kilos de marihuana en bolsas de rafia.

Los detenidos fueron identificados como Walter Acosta Vásquez, licenciado del Ejército, y Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP. Con ellos, también fue apresado Rolando Aquise Olarte, un ciudadano de unos 41 años. La Policía presume que los capturados tendrían vínculos y serían integrantes de la banda criminal “Los Raqueteros del Sur”.

El jefe de la División Policial Sur 3, Jon Villanueva Murga, comunicó que Conde Quispe, en sus declaraciones a las autoridades, aseveró que solo fue contratado para hacer servicio de taxi por aplicativo.

“Se acerca el comandante con el personal, los identifica plenamente, y siente el olor a marihuana. Procede a verificar porque tenía dos costales de rafia y se da con la sorpresa de que era marihuana”, cuenta Conde.

Luego agregó que “procede a identificarlo plenamente; uno de ellos es un suboficial de segunda de la FAP en actividad. El único que ha dado algunas palabras, y ahorita ya no quiere colaborar, es el suboficial de segunda de la FAP, refiere que él solo ha sido contratado para hacer un servicio de taxi, de Uber”.

Celulares y droga decomisados

Los agentes de la PNP confiscaron cinco teléfonos celulares y dos costales de rafia que contenían los 53 kilos de marihuana. Según la Policía, tenían como destino la zona sur y este de Lima.