Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los intervenidos serían Walter Acosta Vásquez, licenciado del Ejército, y Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP.
Los intervenidos serían Walter Acosta Vásquez, licenciado del Ejército, y Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP.
Por Redacción EC

Durante un operativo de control de identidad, en el kilómetro 31 de la Panamericana Sur, la Policía intervino a un licenciado del Ejército y a un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por, presuntamente, trasladar 53 kilos de marihuana en bolsas de rafia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: