Estos son los distritos de mayor consumo de agua potable en Lima Metropolitana, según Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) emitió un informe donde revela que el consumo promedio del agua potable en Lima Metropolitana y Callao fue de 134 litros por persona al día, durante el año 2025.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como referencia que en promedio se deben consumir 100 litros diarios para cubrir necesidades esenciales de hidratación, higiene, alimentación y limpieza, se evidencia una disminución en el consumo frente a los 151 litros por persona registrados en el periodo 2016-2019.

Distritos con mayor consumo de agua potable

El informe que los niveles más altos están en los distritos de San Isidro (227 litros diarios), La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Santiago de Surco (179).

Los que tienen un consumo menor son: Mi Perú (102), Puente Piedra (103), Ventanilla (103) y Carabayllo (104). Estas variaciones se explican por factores socioeconómicos, así como por las condiciones del servicio, la disponibilidad de artefactos en el hogar y el número de integrantes de la vivienda

Para Giacomo Puccio, economista de REDES y coautor del informe elaborado junto a la Sunass, “las diferencias en el consumo de agua entre distritos responden a las condiciones del servicio y a las posibilidades de uso en cada vivienda”.

El especialista refiere que, aunque los consumos para actividades esenciales son similares, “lo que varía es si las familias pueden destinar agua a otros usos –como utilizar una lavadora para el aseo de la ropa o regar áreas verdes– y, además, si cuentan con un suministro continuo durante el día”.

Ducha e inodoro concentran mayor uso del agua

Si bien el informe no analiza los patrones finales de uso del agua, investigaciones anteriores indican que alrededor del 60 % del consumo diario por persona se concentra en la ducha y el inodoro. En distritos donde predominan viviendas con jardines privados, el riego puede llegar a representar hasta el 22 % del consumo diario, mientras que en áreas sin espacios verdes esta participación no supera el 4 %.

Calidad de servicio de agua potable

Mauro sostuvo que el nivel de consumo también depende de la calidad del servicio. En ese sentido, se evidencia que solo 19 de 46 distritos disponen de agua potable durante las 24 horas del día. “Incluso, 11 distritos no alcanzan las 18 horas del servicio. Un hogar promedio en Lima y Callao tiene 21.6 horas diarias de agua”.

Cabe señalar que durante el 2025 se registraron 5.971 interrupciones, con cortes de un promedio de duración de hasta 18 horas, lo que afectó la disponibilidad del servicio en distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho.