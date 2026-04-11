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A pedido del Ejecutivo, la ANA trabaja en beneficio de 47 mil peruanos, así como 8991 viviendas, y más de 8 430 cultivos.
A pedido del Ejecutivo, la ANA trabaja en beneficio de 47 mil peruanos, así como 8991 viviendas, y más de 8 430 cultivos.
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad del Midagri, ejecuta acciones de mitigación en 6 regiones del Perú. A pedido del Ejecutivo, se trabaja en beneficio de 47 mil peruanos, así como 8991 viviendas, y más de 8 430 cultivos.

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