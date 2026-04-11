La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad del Midagri, ejecuta acciones de mitigación en 6 regiones del Perú. A pedido del Ejecutivo, se trabaja en beneficio de 47 mil peruanos, así como 8991 viviendas, y más de 8 430 cultivos.

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Por ejemplo, en Lima se limpiaron en simultáneo 2 kilómetros correspondientes a las cuencas de los ríos Rímac, Cañete y Lurín, atendiendo 7 puntos críticos de la región. Con el despliegue de 30 máquinas, se retiró más de 15,700 metros cúbicos de residuos, equivalente al contenido de más de 6 piscinas olímpicas.

Esta labor planificada y coordinada con municipalidades, autoridades locales y juntas de usuarios, ha registrado un beneficio para 15,800 personas ante eventuales desbordes, además de 3,385 viviendas y 50 hectáreas de cultivo.

Prevención

Las acciones de limpieza y conformación de bordos también registran avances considerables en otros puntos del país. En Piura, se completaron hasta el momento 5.5 kilómetros de descolmatación en las cuencas de los ríos Chira, Piura y Quiroz.

En esa línea, la ANA retiró, con el trabajo de 25 máquinas, más de 250 mil metros cúbicos de sedimentos. De esta forma, se garantiza el acceso al recurso hídrico a 17 mil personas, 3,325 viviendas y 2,175 hectáreas de cultivo de esta región.

En Lambayeque, se atendió ante la emergencia la intervención de más de 7 kilómetros en 11 zonas vulnerables, tanto con labores de ejecución como otras ya concluidas. Con 23 máquinas pesadas, se intervino en las localidades de Chongoyape, Mórrope, Oyotun, Pítipo, Olmos, Zaña, Illimo y Nueva Arica, donde viven más de 4600 ciudadanos, en su mayoría agricultores.

De igual manera, en Tumbes, son 6,100 los productores que mantienen sus cultivos sin daños gracias a la intervención en 3.82 kilómetros del río Tumbes, en los distritos de Corrales, San Jacinto y Pampas de Hospital. La labor en 4 puntos críticos protegió 2 290 hectáreas de sembríos como el arroz, el plátano, entre otros.

En tanto, las regiones de La Libertad y Áncash también se encuentran intervenidas con acciones que la ANA ejecuta para liberar los cauces de 2.8 y 1.4 kilómetros de ríos, respectivamente. En total, se logró a la fecha evitar daños en más de 2373 hectáreas de cultivo de ambas regiones, y con más de 2500 peruanos que agradecen que sus viviendas no pasen riesgos ante las constantes lluvias.