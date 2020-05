Los peruanos aún deberemos esperar para retomar de manera progresiva nuestras actividades. El Gobierno anunció ayer la cuarta ampliación de la cuarentena decretada desde el 16 de marzo para hacer frente al coronavirus. La medida se extenderá ahora hasta el domingo 24 de mayo, cuando se completen 70 días de confinamiento.

La tercera ampliación del estado de emergencia se anunció hace dos semanas y debía culminar este domingo 10. Por entonces, la enfermedad había cobrado la vida de 572 personas y se reportaban 20.914 infectados.

Sin embargo, el Ministerio de Salud informó que la cifra de muertos aumentó ayer a 1.774, mientras que los casos positivos se incrementaron a 61.847. A continuación, los puntos clave del nuevo escenario.

1. Bajó la tasa de contagio, pero aún es insuficiente

Si bien reconoció que “la evolución de esta enfermedad ha sido más rápida de lo que pensábamos”, el presidente Martín Vizcarra aseveró ayer, desde Palacio de Gobierno, que la tasa de contagio bajó de 3 a alrededor de 1. Es decir, “cada persona que tiene el virus contagia a uno. Y ese contagia a otro más. Pero ya no a tres como era al inicio”.

Indicó que si desde un inicio no se hubieran tomado medidas drásticas, el escenario sería mucho peor. “¿Podemos decir que hemos llegado al objetivo? No. Podemos decir que hemos, junto al esfuerzo de todos los peruanos, bajado la tasa de contagio de 3 a 1,1 a 1,2, que es lo que se estima actualmente. Pero no es suficiente, tenemos que bajar aún más. Ese es el gran reto que tenemos por delante”, sentenció. Además, dijo que no sería responsable levantar la cuarentena en el contexto actual.

Afirmó que, cuando la tasa sea menor a 1, ello querrá decir que “habrá más gente que se cura que la que se enferma”.

2. Nuevo horario para la inmovilización social obligatoria

Desde este lunes 11, el toque de queda ya no se iniciará a las 6 p.m., sino a las 8 p.m. para continuar hasta las 4 a.m. del día siguiente. Se aplicará en todo el país, salvo en Loreto, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que mantienen el horario de 4 p.m. a 4 a.m.

Vizcarra refirió que esta medida permitirá que bancos, mercados o supermercados puedan tener un mayor margen de atención a la ciudadanía y así evitar aglomeraciones.

En el caso de los bancos, recordó que en mayo se prevé que 5 millones de hogares accedan al bono universal de S/760. Sobre los mercados, informó que de los más de 2.000 que hay en el país, 380 deben ser intervenidos este mes para ser ordenados, en coordinación con autoridades locales. Además, apuntó que 36 centros de abastos en el país son considerados lugares de alto contagio.

En ese grupo figuran el ex Mercado Central, el Mercado Mayorista de Santa Anita, el Mercado Huamantanga (Puente Piedra), el Mercado Modelo de Fruta (La Victoria), Mercado Ciudad de Dios (San Juan de Miraflores) y Mercado Mariscal (San Juan de Lurigancho), entre otros.

3. Ciento cincuenta mil policías y militares en las calles

Vizcarra indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú han renovado su compromiso para hacer cumplir las disposiciones durante la emergencia, por lo que 150 mil integrantes de estas instituciones patrullarán las calles del país.

“El Ejército ha dispuesto 50.000 efectivos, entre oficiales, técnicos y tropa. La Marina de Guerra, 12.800 y la Fuerza Aérea, 5.700. Un total de aproximadamente 70.000 miembros de las Fuerzas Armadas, que más 80.000 policías son 150.000 efectivos que estarán en las calles haciendo cumplir lo establecido por el bien de todos los peruanos”, aseveró.

Hasta el viernes 8 de mayo se había registrado en el país 1.714 fallecimientos por COVID-19.

4. Ampliación de camas de hospitalización

Según el mandatario, actualmente hay 8.274 camas de hospitalización para pacientes de coronavirus en el país y se espera tener este mes 5.000 más. Asimismo, indicó que actualmente hay 937 camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) con respiradores mecánicos. Se prevé llegar pronto a 1.000.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, precisó que, de las 5.000 camas de hospitalización a implementar, 500 irán a Piura; 344, a Lambayeque, y 100, a La Libertad. Loreto y Ucayali sumarán 500.

“La mayor parte de los casos se pueden tratar en casa y evitar que lleguen a los hospitales”, dijo Zamora.

Vizcarra también comentó que la Marina de Guerra entregó su primer lote de respiradores mecánicos fabricados en el país. A la par, llegaron 450 equipos comprados a China.

Al terminar los anuncios, el presidente Vizcarra afirmó confiar en que el país vencerá a la enfermedad para que los peruanos puedan reencontrarse con sus seres queridos, en especial con las madres, a quienes mandó un saludo por conmemorarse mañana su día. “La madre es representación de amor, entrega y sacrificio, que requerimos ahora todos los peruanos para poder librarnos de este mal”, aseveró.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

