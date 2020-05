Macarena Morales Montalva nació el 13 de marzo vía cesárea. Dos días después se decretó en el país el estado de emergencia nacional por COVID-19. Sergio y Midua Giuliana, sus padres, no tuvieron tiempo para acreditar su identidad ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pues con la cuarentena esta institución suspendió su atención al público y sus principales trámites como actas de nacimiento y defunción. La pequeña llegó a su hogar, donde la esperaban sus hermanos mayores Briana (9) y Facundo (4), con el inicio de la cuarentena.

Midua y sus tres hijos se quedaban en casa mientras Sergio salía a trabajar como técnico de mantenimiento del hospital Santa Rosa. Fue allí, creen, donde él se contagiaría del nuevo coronavirus pese a todos los cuidados que acataron como familia. Fue él quien empezó a experimentar una leve agitación al respirar, tos y fiebre. Luego, su esposa presentó pérdida de olfato y diarrea, mientras que Briana y Facundo tuvieron fiebre.

“No tengo enfermedades pre existentes, por lo que sí me preocupó la dificultad al respirar, algo que nunca antes había experimentado”, dice este padre de 35 años. En cambio, Midua, de 31 años, sufre de asma. Todos, a excepción de Macarena, dieron positivos. La familia fue trasladada al Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. La bebe fue con ellos. No tenían con quien dejarla durante su internamiento.

La Villa Panamericana acoge entre 1.150 y 1.200 personas positivas a COVID-19. Se trata de casos con síntomas leves o que tienen soporte oxigenatorio, pero estables. Si alguno presenta complicaciones, es referido a un hospital. Desde que empezó a funcionar, el 31 de marzo, ha atendido a más de 3.300 pacientes, de los cuales 2.200 ya han sido dados de alta. Entre las familias que viven en la Villa Panamericana hay entre 30 y 50 menores de edad.

HIPÓTESIS DEL NO CONTAGIO

El médico Carlos Olivera Jaramillo, director de la Villa Panamericana, explica que la familia Morales Montalva fue monitoreada por médicos y enfermeras durante los 14 días que estuvo en dicha sede. La bebé de dos meses no se contagió en ese tiempo pese a que siempre estuvo con su madre pues recibe lactancia materna. “Es un milagro de Dios que la bebe nunca se haya contagiado aunque todo este tiempo estuvo con su mamá porque es lactante”, comenta su padre.

Al respecto, el doctor Olivera dice que aún no hay una explicación definitiva sobre por qué la pequeña no se contagió. “La literatura y la estadística nos dicen que los niños no tienen tanta sintomatología y funcionan como vectores que transmiten la enfermedad. Es posible que cuando al papá se le detectó el virus se hizo un aislamiento correcto en su domicilio [antes de llegar a la Villa] por lo que los niños no recibieron una alta carga viral. Este virus es impredecible y tiene un comportamiento indistinto en las personas”, refiere.

Tras 14 días de internamiento y vencer al coronavirus, la familia Morales Montalva fue dada de alta hoy en medio del júbilo de los médicos de Essalud que los cuidaron. Ya en su casa, donde pasarán los 15 días de cuarentena recomendado, los padres de Macarena esperan poder registrarla pronto en Reniec y tramitar su identidad. “No está inscrita aún y es necesario para que pueda acceder a la atención en Essalud en caso se requiera y para sus vacunas”, dice su padre pidiendo ayuda para esa gestión. Luego, tras unos breves minutos, añade: “es una ciudadana peruana y quiero que eso conste en un documento”. Miles de recién nacidos en medio de la pandemia están en similar situación.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Chiclayo: denuncian suplantación de identidad para recoger canastas de víveres

Chiclayo: denuncian suplantación de identidad para recoger canastas de víveres 26/05/2020