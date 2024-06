José Luis Barrios, presidente de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), señaló que la paralización de cientos de vuelos podría volver a ocurrir en el Aeropuerto Jorge Chávez, esto debido a que no hay un plan de contingencia ante un cortocircuito en el cableado subterráneo.

“No puedo garantizar que en esos cuantos metros (no ocurra otro cortocircuito). Sería mentir. Aquí tenemos que ser francos, honestos y transparentes. Pero tampoco podemos hacer un cambio total de cableado porque eso implicaría romper la pista, esperar tres o cuatro meses, sin que esté habilitado la otra. Vendría un caos mayor”, dijo ante la Comisión de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, indicó que la solución sería cambiar todo el sistema de alumbrado usando para ello la segunda pista de aterrizaje. Sin embargo, esto lo dejo en manos de Lima Airport Partners (LAP).

Presidente de Corpac José Barrios no garantiza que la falla de las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez ya no se repita. "Hay que ser francos", dijo en el congreso pic.twitter.com/vnODQspd3V — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) June 3, 2024

Corpac acepta la responsabilidad

Asimismo, aceptó que la corporación tiene responsabilidad de lo ocurrido por no realizar el mantenimiento en la fecha programada. Asimismo, indicó que se trató de un ‘caso fortuito’.

“Corpac tiene la responsabilidad (de la paralización) porque el cambio de cableado estaba marcado para enero. La responsabilidad está, pero no es por un mal manejo o negligencia. Es un caso fortuito, debajo de la tierra, son dos cables que han chocado”, explicó durante su presentación ante la comisión.

También precisó que “nunca estuvo en riesgo la vida de las personas. No ha existido riesgo, porque todos esos procedimientos a nivel internacional, es un caso fortuito. Vamos a estar vigilantes en nuestros procesos”.

No renunciará

En declaraciones a la prensa, Barrios descartó renunciar a dicha jefatura en Corpac ante esta problemática que causó gran caos entre diversos pasajeros nacionales e internacionales.

“(¿Usted va a presentar su cargo a renuncia?) No no no, de ninguna manera, descartado”, dijo a la prensa, ante quienes también asumió su responsabilidad sobre un mantenimiento del sistema interno en el aeropuerto Jorge Chávez.