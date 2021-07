Luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, varios ciudadanos se muestran confiados porque piensan que esta otorga la protección adecuada frente al coronavirus y sus variantes. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que una sola inoculación no garantiza una defensa adecuada ya que las vacunas recibidas en el país fueron diseñadas para ser aplicadas bajo un esquema de dos dosis.

A través de un comunicado, el sector Salud recordó que el estudio ‘SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation’, realizado en Inglaterra, demostró la necesidad de aplicar las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, con tres semanas de separación. A través de esta publicación, se ha evidenciado que cuando se aplica una sola dosis, la protección frente a la variante Delta es solo del 38%, pero cuando se aplican las dos dosis, el porcentaje se eleva a 80%.

Además, indicó ambas dosis de las vacunas alcanzaron una eficacia al 96% contra la hospitalización por COVID-19. Al respecto también se pronunció, hoy sábado 3 de julio- el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien remarcó la importancia de cumplir con la aplicación de la doble dosis de vacuna.

Explicó que con el proceso completo de inmunización se está promoviendo debido a que ya han sido reportados casos de variante Delta en el Perú (Lima y Arequipa).

“Nuestra principal preocupación en el manejo de la pandemia es el riesgo de una tercera ola, porque la variante Delta ya circula en el país. Por ello, es sumamente importante vacunar a más peruanos con dos dosis”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Por eso, llamamos a todas las personas con una dosis y que ya les toca su segunda inoculación, que acudan a recibirla en el centro de vacunación que le corresponda”, se lee en la red social.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta este sábado 3 julio, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 4′529.860. En tanto, el número de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 3′203.597 hasta las 7:00 a.m. de hoy.

¿La protección no es automática tras la segunda dosis?

Al respecto, Marco Iván Cárdenas, director general de la Diris Lima Centro, recordó que, tras la segunda dosis, la protección no es automática, sino que la persona debe esperar de dos a tres semanas para la aparición de los anticuerpos. Agregó que en tanto avance la aplicación de ambas dosis en todo el país, más rápido se alcanzará la llamada inmunidad de rebaño, por lo que no se debe bajar la guardia y se debe continuar con las medidas de seguridad.

El director de la Diris Lima Centro destacó el compromiso de los ciudadanos que acuden a los vacunatorios y reiteró el compromiso del Ministerio de Salud de garantizar las vacunas para toda la población.

“La meta del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, es que cada peruano o ciudadano extranjero residente en el Perú sea protegido ya que cuantas más personas sean vacunadas, hay menores riesgos de hospitalización y fallecidos, y así llegaremos a la inmunidad de rebaño que esperamos alcanzar”, mencionó Cárdenas.

Las autoridades sanitarias en India han identificado una nueva mutación del coronavirus a la que llamaron Delta plus, que, aunque ya se sabe que es más contagiosa que la variante Delta y ha sido catalogada como "de preocupación".

