El Gobierno aprobó este miércoles levantar la inmovilización social obligatoria de los domingos en las regiones sin cuarentena focalizada como Lima y Callao. Sin embargo, no todas las restricciones fueron liberadas: el uso de vehículos particulares seguirá prohibido en todo el país el último día de la semana, salvo las excepciones previstas en la ley.

El miércoles, en una reunión con los gobernadores regionales del país, el presidente Martín Vizcarra dijo: “En los siguientes dos domingos [del mes de setiembre] hemos aprobado permitir las actividades económicas en las regiones y provincias donde no haya cuarentena focalizada con una restricción: de que no se permite los domingos el uso de movilidades particulares”.

Gobierno levanta inmovilización los domingos, pero con restricciones

A partir de este domingo 20 de setiembre -acotó el presidente- van a poder atender los comercios y las personas podrán salir de casa respetando el distanciamiento social, el uso de mascarilla y sin acudir a reuniones familiares o amicales. Estas últimas siguen prohibidas durante toda la semana.

Según el mandatario, con la restricción de uso de vehículos particulares los domingos se busca si las personas salen a “la tienda” o al centro comercial" lo hagan “en el área cercana de su domicilio”.

¿Cuál es el impacto de las medidas?

Como se recuerda, a mediados de agosto, el Gobierno anunció el retorno del toque de queda los domingos. La decisión se tomó por la curva ascendente de contagios. En ese momento, el Ministerio de Salud reportaba más de 9 mil nuevos infectados cada día. Esta cifra hoy está en el orden de 5 mil casos diarios.

Para el infectólogo Augusto Tarazona, director de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), el problema es que estas medidas (la cuarentena de los domingos, el toque de queda nocturno, la prohibición de vehículos particulares y otras) no están sustentadas en “estudios técnicos-científicos” y no se conoce el impacto que tienen sobre el control de la infección.

Se toman medidas importantes sobre la base de “impresiones muy generales” y ese ha sido un “craso error” que el Colegio Médico del Perú le ha expresado al Ministerio de Salud y al presidente Martín Vizcarra.

“Desde el punto de vista de la epidemiología, la metodología más común para evaluar el impacto de una medida son los llamados casos control: analizar una ciudad con la medida A, B y C y otra ciudad sin la medida A, B y C. Se hacen comparaciones y análisis de correlación con fórmulas matemáticas, estadísticas y epidemiológicas”, explicó Tarazona a El Comercio.

El CMP ha solicitado al Minsa estos informes y estudios, pero Tarazona asegura que no han recibido la información pedida. “No sabemos de la existencia de un análisis específico, no nos han comunicado, no hemos visto ninguna publicación”, comenta.

Al referirse a la prohibición de levantar la cuarentena los domingos y prohibir el uso de vehículos particulares, Tarazona opina que da la impresión de ser una medida que “va contra la lógica del distanciamiento social”, porque se estaría empujando a usar el transporte público a personas que podrían movilizarse en sus vehículos privados.

El infectólogo Fernando Mejía, del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt, de Universidad Peruana Cayetano Heredia, considera en principio que los domingos no debieron restringirse, porque eso ocasionó aglomeraciones los sábados y lunes.

Sobre la prohibición de vehículos los domingos, también la considera una medida que “no llega a entenderse bien” si es lo que se busca es evitar reuniones.

“Hay familias que viven cerca, que viajan en taxi o en buses. No se entiende bien por qué solo los vehículos particulares”, acotó y también opinó que aquellos que pueden ir en sus autos se les obligaría a usar el transporte público, donde hay mayor riesgo de contagio. Lo más importante, subrayó Mejía, es que quede claro que no pueden haber reuniones en estos momentos.

De acuerdo con el decreto supremo N°151-2020-PCM, el toque de queda de los domingos se levanta a partir de este 20 de setiembre, salvo en las regiones de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna y algunas provincias de 12 regiones que continúan con la cuarentena focalizada y solo se permite el desplazamiento de personas que prestan servicios y bienes esenciales y actividades económicas autorizadas. En la provincia de Trujillo (La Libertad) se levantó la cuarentena focalizada, pero el toque de queda seguirá aplicándose los domingos.

