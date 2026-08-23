Por Redacción EC

Un paciente que debe someterse a una cirugía de alta complejidad podría tener una recuperación más rápida gracias a la llegada de una nueva plataforma de cirugía robótica al Perú. Para quien enfrenta una intervención de este tipo, la cifra se traduce en menos noches en una cama de hospital, incisiones más pequeñas, menor trauma quirúrgico, menos sangrado durante la operación y menor dolor tras la misma.