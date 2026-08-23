Un paciente que debe someterse a una cirugía de alta complejidad podría tener una recuperación más rápida gracias a la llegada de una nueva plataforma de cirugía robótica al Perú. Para quien enfrenta una intervención de este tipo, la cifra se traduce en menos noches en una cama de hospital, incisiones más pequeñas, menor trauma quirúrgico, menos sangrado durante la operación y menor dolor tras la misma.

El abordaje oncológico es uno de los campos donde esta cirugía robótica genera el mayor valor clínico diferencial. Sus beneficios resultan críticos: la precisión milimétrica del sistema permite realizar resecciones tumorales con márgenes más limpios y con un respeto máximo por los tejidos sanos que se encuentren alrededor, permitiendo que el paciente se recupere antes física e inmunológicamente, por lo que podría empezar más pronto cualquier tratamiento posterior a la cirugía.

“En clínica Delgado Auna estamos haciendo historia en la medicina peruana al incorporar la plataforma robótica Versius Plus. Así estamos ampliando las posibilidades de tratamiento para procedimientos oncológicos que antes exigían abordajes más invasivos”, comentó Vicente Checa, gerente general de Auna.

De esta forma, el Perú se suma a una red de adopción tecnológica clínica ya presente en Reino Unido, Alemania e Italia y que, en Latinoamérica, ya incluye a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México y El Salvador. En esta primera etapa, la plataforma robótica se utilizará en cirugías oncológicas de alta complejidad, principalmente gastrointestinales, como colectomías por cáncer de colon y cirugías de páncreas, así como procedimientos de urología oncológica, entre ellos nefrectomías y prostatectomías.

“Hemos comenzado con estas especialidades porque la incorporación de la cirugía robótica requiere un proceso progresivo y estructurado. Por ello, la adopción se está realizando por etapas, priorizando las especialidades más requeridas por nuestros pacientes”, indicó Checa.

Primera cirugía con nueva plataforma robótica

La primera intervención con la plataforma de cirugía robótica ha sido una colectomía por cáncer de colon. Se eligió priorizar esta cirugía porque el cáncer colorrectal representa una de las patologías oncológicas de mayor incidencia en el país. Esta primera intervención marca el inicio del programa de cirugía robótica en Auna, dentro de una implementación progresiva y estructurada.

A diferencia de los sistemas robóticos que ya existen en el país y operan como una sola estructura, este equipo utiliza brazos independientes y compactos que imitan el movimiento humano. Esto permite personalizar la cirugía según las necesidades del paciente y facilita mover el equipo entre diferentes salas de operaciones. Se trata de una tecnología de origen británico que emplea instrumental de 5 mm (frente a los 8 mm de otros sistemas robóticos), minimizando aún más el trauma en los tejidos.

El Dr. Frank Young y el Dr. Javier Targarona, médicos especialistas de Auna que han liderado la primera intervención quirúrgica con esta nueva plataforma en Perú, destacan que los beneficios de esta tecnología se reflejan directamente en la experiencia y en la recuperación del paciente.

“Al ser una cirugía de mínima invasión, con incisiones milimétricas, el sangrado se reduce significativamente, lo que disminuye la necesidad de transfusiones y reduce el dolor postoperatorio”, indica el Dr. Targarona.

Esta reducción del trauma quirúrgico tiene un impacto directo en el proceso de recuperación de hasta 40% menos días en hospitalización. “Al ser un procedimiento de menor impacto sobre el cuerpo, el paciente puede retornar más rápido a sus actividades cotidianas. Asimismo, al tratarse de una técnica de mínima invasión, las cicatrices resultantes son mucho más pequeñas y discretas”, puntualiza el Dr. Young.