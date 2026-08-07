Por Redacción EC

Laureate Education anunció un acuerdo de tres años con Google Cloud para acelerar su transformación con la inteligencia artificial (IA) como eje. A través de esta colaboración, los estudiantes, docentes y colaboradores de la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), en México, y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec en Perú, accederán a infraestructura en la nube, herramientas de colaboración y productividad, IA y programas de formación de habilidades y desarrollo profesional. En conjunto, estas cuatro instituciones atienden a aproximadamente 500,000 estudiantes.

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