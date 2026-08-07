Laureate Education anunció un acuerdo de tres años con Google Cloud para acelerar su transformación con la inteligencia artificial (IA) como eje. A través de esta colaboración, los estudiantes, docentes y colaboradores de la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), en México, y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec en Perú, accederán a infraestructura en la nube, herramientas de colaboración y productividad, IA y programas de formación de habilidades y desarrollo profesional. En conjunto, estas cuatro instituciones atienden a aproximadamente 500,000 estudiantes.

Como parte de esta iniciativa, Laureate prevé implementar Gemini Enterprise, la solución de IA de Google para organizaciones, junto con Google Cloud Platform, Google Workspace for Education, Gemini for Education y otras soluciones de IA de Google, además de programas de formación en la nube y preparación para el empleo como Google Cloud Skills Boost. Estas soluciones unificarán la información académica y operativa de las instituciones, lo que les permitirá rediseñar la experiencia en el aula con un aprendizaje más personalizado para los estudiantes y mejor apoyo para sus docentes.

“Lo que nos enorgullece de esta alianza es que pone tecnología de clase mundial al servicio de nuestros estudiantes y en manos de nuestros docentes. La tecnología por sí sola no transforma la educación; los educadores sí. Trabajar con Google Cloud permite a nuestros líderes académicos y docentes evolucionar qué enseñamos, cómo enseñamos y cómo acompañamos el aprendizaje, usando la IA para ofrecer experiencias más personalizadas, fortalecer la propuesta de valor de una educación Laureate y preparar mejor a nuestros egresados para el futuro”, afirmó Eilif Serck-Hanssen, Presidente y CEO de Laureate Education.

“Al llevar a México y Perú la potente visión de Laureate de una red académica impulsada por IA, estamos poniendo toda la oferta de Google Cloud directamente en manos de los educadores que están formando el futuro. Compartimos un profundo compromiso con la formación en IA y el desarrollo de habilidades, para ayudar a más de medio millón de estudiantes a romper los silos de información, superar los obstáculos que afectan la permanencia y dominar las habilidades de nube e IA que el mercado laboral global premia”, señaló Milton Larsen, director general del Sector Público para América Latina en Google Cloud.

Laureate estructura la iniciativa en tres pilares:

Las competencias en IA y nube se integrarán a los programas académicos, con acceso a credenciales reconocidas por el sector a través de Google Cloud Skills Boost, para que los egresados lleguen al mercado laboral con las habilidades que los empleadores demandan.

Los docentes contarán con herramientas asistidas por IA para diseñar cursos, personalizar la enseñanza e identificar antes a los estudiantes que necesitan apoyo, lo que libera tiempo para la tutoría y el acompañamiento académico que la tecnología no puede reemplazar.

Al conectar la información de los sistemas institucionales, las casas de estudios fortalecerán el acompañamiento y la permanencia de los estudiantes, mejorarán los resultados de empleabilidad y llevarán educación superior de calidad a más personas en México y Perú.