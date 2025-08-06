Tras 16 años, más de 1.700 familias de la asociación de vivienda civil militar Mayor E.P. Marko Jara Schenone, en el distrito de Ancón recibieron la entrega del “título” de formalización integral inscrito en Registros Públicos por parte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

En una ceremonia simbólica la directora ejecutiva de Cofopri, Moyra Loza Quino, hizo entrega de los expedientes de formalización y los planos definitivos de los sectores 1 y 3 de esta villa conformada por familias de civiles y miembros activos y en retiro del Ejército peruano (EP).

“Con estos planos inscritos, están listos para pasar a la etapa final que les permitirá acceder al título de propiedad individual tan anhelado”, destacó la titular de Cofopri durante su intervención.

Durante la actividad, Cofopri también inició oficialmente la campaña “Lote empadronado por el título anhelado”, correspondiente al mes de agosto, a través de la cual se empadronarán cerca de 10 mil lotes urbanos a nivel nacional.

Este proceso, esencial para continuar con la entrega de títulos individuales, incluye la recolección de información actualizada de cada predio y sus ocupantes.