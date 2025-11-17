Como parte de su plan que busca el desembalse de citas en consultas externas, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Hospital Perú, recorre diversas regiones para atender la demanda de los asegurados. En coordinación con la Red Asistencial Cusco, el hospital itinerante desarrolla una campaña médica en la Ciudad Imperial del 18 al 26 de noviembre, con la meta de brindar 5,315 atenciones especializadas.
El hospital móvil de EsSalud trasladó a Cusco su logística, equipos biomédicos y un equipo de 15 profesionales de la salud. La unidad itinerante se instaló en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco para desarrollar su segunda campaña del año en dicha ciudad.
Estos operativos del Hospital Perú forman parte del fortalecimiento del primer nivel de atención, con el objetivo de garantizar servicios accesibles y de calidad para los asegurados en todo el país.
Por su parte, la gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. Denisse Chávez, destacó que la campaña en Cusco ofrecerá una amplia cartera de servicios especializados, entre ellos medicina interna, oftalmología, neurología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, rehabilitación, radiología, laboratorio, rayos X, terapia física, enfermería y farmacia, todos sin costo para los asegurados.
Más de 246 mil atenciones en todo el país
En lo que va del año, el Hospital Perú ha realizado 60 operativos en distintas regiones, superando las 246,000 atenciones médicas, un 80% más que en el periodo anterior. Loreto, San Martín, Arequipa, Puno, Apurímac y Ucayali figuran entre las zonas beneficiadas con esta intervención rápida y cercana a la población asegurada.
