El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, más conocido como Hospital del Niño, reportó que, entre enero y setiembre, ha realizado más de 200 mil consultas externas, 47 mil atenciones en emergencia, 7 mil hospitalizaciones y casi 6 mil cirugías.

El INSN de Breña cumple 96 años y se consolida como la cuna de la pediatría en el Perú. Fundado en 1929, ha marcado hitos en la atención médica infantil y en la formación de generaciones de especialistas.

El centro hospitalario pediátrico recibe a niños de todo el país. En Lima Metropolitana se concentran la mayoría de atenciones, con San Juan de Lurigancho (35,038) y Ate (10,686) entre los distritos con mayor demanda. También llegan pacientes de Áncash, Ayacucho, Tumbes e Ica, en busca de una segunda oportunidad.

Entre las especialidades más demandadas están neurología, endocrinología, nefrología, medicina física, cardiología y psiquiatría, mientras que los diagnósticos más frecuentes fueron autismo infantil, rinitis alérgica y trastornos de la atención e hiperactividad.

Hospitalizaciones y cuidados intensivos

De enero a setiembre se registraron 7,046 hospitalizaciones, principalmente en los departamentos de Medicina y Cirugía. Además, 924 pacientes críticos se reportaron este año.

La unidad de cuidados intensivos (UCI) recibió a 500 pequeños pacientes, mientras que la unidad de cuidados intensivos intermedios (UCIN) brindó atención a 185 menores que dieron sus primeros pasos hacia la recuperación. A su vez, la Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos Oncológico, única en el país a nivel pediátrico, acogió a 126 niños que enfrentan duras batallas contra el cáncer, y la Unidad Postoperatoria Cardiovascular (UPOCV) atendió a 113 pacientes que, tras complejas cirugías al corazón, hallaron en manos expertas la esperanza de un nuevo latido.

Emergencia y cirugías complejas

El servicio de Emergencia atendió 47,886 casos pediátricos, incluso en medio de los trabajos de remodelación. En tanto, el centro quirúrgico realizó 5,913 operaciones, siendo las especialidades con mayor volumen cirugía general, plástica, traumatología, urología y neurocirugía.

Gestión transparente y modernización

El director general del INSN de Breña, Dr. Carlos Urbano Durand, destacó los avances en procesos transparentes, la obtención de la certificación antisoborno ISO 37001 y el impulso de 14 proyectos de infraestructura, entre ellos el nuevo centro quirúrgico y la central de esterilización, que culminarán en diciembre de 2025, y permitirá desembalsar la alta demanda de pacientes de todo el país que esperan una intervención quirúrgica.

Asimismo, la actual gestión redujo los tiempos de espera para citas a menos de una semana y fortaleció la teleinterconsulta, que creció de 2,642 atenciones en 2024 a 3,122 en 2025, acercando la atención especializada a pacientes de regiones.

Compromiso y proyección internacional

El INSN de Breña también impulsa la capacitación médica, pasantías internacionales a personal asistencial. Además, ha fortalecido las alianzas con organizaciones internacionales como Komedy Plast, CardioStart International y Smile Train, que este año benefició a más de 150 menores con cirugías de alta complejidad.