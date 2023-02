El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza las acciones de grupos violentistas que acuden a las viviendas y centros de trabajo de periodistas a quienes consideran enemigos, como es el caso de Rosa María Palacios.

Según informó, integrantes del grupo de extrema derecha ‘La Resistencia’ llegaron hasta las afueras de una vivienda que sería de la periodista mencionada, según el Reniec.

“Si bien ella ya no vive allí, en el predio están dos niños del espectro autista que han sido afectados por los gritos y arengas contra Palacios. El hecho ocurrió en un barrio de Lima. Los radicales la acusan de terrorista y la insultan por su línea informativa”, dice una parte del comunicado.

Este grupo habría lanzado improperios y arengas violentas contra la periodista, además de difamarla y llamar a seguir con estas acciones intimidatorias.

Al respecto, Rosa María Palacios, a través de su cuenta en Twitter, se pronunció al respecto y pidió presencia policial en el lugar.

A los salvajes de la Resistencia que están insultándome en un lugar en que yo NO vivo, tengan cuidado con hacer daño a personas inocentes.

No les van a contestar, pero ya me avisaron.

A niños inocentes de por medio.

Espero que la @PoliciaPeru llegue. — Rosa María Palacios (@rmapalacios) February 21, 2023

“La Resistencia no me genera ningún temor. 20 personas por 30 minutos con un bus pagado, lo último que dan es miedo. Pero si me molesta mucho que perjudiquen a jóvenes inocentes que por su condición, no toleran el ruido de un megáfono. Sobre eso, tienen que asumir el daño”, agregó la periodista.