El Instituto Prensa y Sociedad - IPYS rechazó y condenó el ataque armado de sicarios contra el periodista Mitzar Castillejos, conductor de Radio Latin Plus 107.7FM y director del portal Bato a Informarte Noticias, en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali, al sureste del país.

De acuerdo a información de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el hombre de prensa recibió tres disparos, brazo y abdomen, cuando se dirigía a conducir su programa, ayer, viernes 12 de diciembre, al promediar el mediodía.

El Gobierno Regional de Ucayali informó en sus redes sociales que Mitzar Castillejos Tenazoa fue atendido de inmediato en el Hospital de Tingo María, donde recibió cuidados oportunos y especializados y permanece bajo estricta vigilancia médica tras haber sido impactado por varios disparos.

Castillejos Tenazoa permanece estable y responde al tratamiento, aunque continúa siendo monitoreado de forma constante.

El periodista investigaba la gestión municipal de la región, por denuncias de corrupción.

Finalmente, IPYS denuncia lo ocurrido y exige a las autoridades investigar los hechos y determinar lo ocurrido contra el periodista.

Asesinan a periodista en La Libertad