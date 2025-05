Ventanilla, el distrito más grande del Callao, afronta su cuarto estado de emergencia sin mayores resultados en la lucha contra la extorsión y el sicariato, que son los mayores problemas para la región en la actualidad. Su alcalde Jhovinson Vásquez alerta que el gobierno central no les brindó apoyo significativo, ni con la Policía ni con las Fuerzas Armadas. Solo en lo que va del 2025, el distrito chalaco registra 27 muertes por asesinato.

— Su distrito entra al cuarto estado de emergencia en lo que va de este gobierno. ¿Ha tenido algún efecto en la lucha contra la criminalidad?

El último estado de emergencia que hemos tenido, declarado hace 30 días atrás, no ha tenido el resultado que se esperaba. Por el contrario, la criminalidad en el distrito ha crecido.

— ¿Estamos hablando de la criminalidad desde la extorsión? Porque en el Sistema de Denuncias de la Policía se registra una reducción en el índice de robos.

Hablamos en términos de sicariato. En efecto, en el índice de robo y hurto, hemos reducido la cifra, en el primer trimestre del año, en un 76%. Lo que ha crecido es el índice de la criminalidad en la modalidad de sicariato. Desde enero a la fecha, tenemos 27 muertes por sicariato. Solo en la última semana hemos tenido alrededor de seis muertes.

— ¿Y cómo se combate al sicariato desde la municipalidad?

No tenemos la facultad. Nosotros, como gobierno local, luchamos contra la delincuencia común, el robo y el hurto. El tema del crimen organizado, el sicariato, es competencia de la Policía Nacional.

— ¿Entonces cómo se ha combatido el sicariato y extorsión durante los estados de emergencia?

Lo que ocurre es que en un estado de emergencia de 30 días no vas a combatir esta problemática. A esto se suma que tienes un gobierno que cambia constantemente de ministros, y esa situación no ha favorecido a darle solución a los problemas, sobre todo a la Policía Nacional, que necesita mayor logística, que necesita mayor inversión en tecnología para la lucha contra la criminalidad.

— Reformulo mi pregunta. ¿Qué es lo distinto que ofrece los estados de emergencia para la lucha contra la criminalidad?

En Ventanilla estamos trabajando de la mano con la Policía, pero el personal que se tiene es completamente insuficiente. En Ventanilla, un distrito tan grande, no te alcanza con 300 efectivos para luchar contra la criminalidad. Se necesita enviar más efectivos a la Unidad de Inteligencia. Se requiere crear una unidad de crimen organizado en Ventanilla. La lucha frontal tiene que ser con estrategias y lineamientos claros desde el gobierno.

— ¿En los anteriores estados de emergencia no les brindó un mayor número de efectivos policiales?

Solo cuando se solicitaba para realizar algunos operativos. Venían efectivos de otros sectores, pero es desvestir un santo para vestir a otro, nada más. No se dio un aumento de efectivos policiales en los estados de emergencia.

— ¿En ningún caso?

Solo han venido de apoyo algunos policías y para algunos operativos durante el año pasado. Nada más.

— ¿Dónde considera que está la principal falla del gobierno central en la lucha contra la criminalidad?

Lo primero que está fallando es la falta de efectivos policiales. Luego, está fallando la comunicación de estrategias del gobierno central para nosotros aplicarlas en el ámbito local. Las bandas organizadas están enfrascadas en diferentes sectores, en zonas que están detectadas, pero no se está dando golpes certeros a estas organizaciones criminales.

— ¿Las Fuerzas Armadas salieron a las calles durante los estados de emergencia?

El apoyo de las Fuerzas Armadas también ha sido un saludo a la bandera. Diez efectivos de la Marina de Guerra en dos turnos. Es decir, mandaron un total de 20 efectivos y cada grupo iba a un solo sector. ¿Qué hacemos con 10 efectivos? Mejor pongo a mis serenos con sus vehículos, con un motorizado en diferentes puntos. ¿Qué apoyo podría significar diez efectivos si al final todos caminan juntos? Ni siquiera los puedo redistribuir. Eso de las Fuerzas Armadas tampoco no ha funcionado.

— ¿Cree que esta situación vaya a cambiar con el nuevo ministro del Interior?

El exgeneral Carlos Malaver ha sido parte de la Unidad de Crimen Organizado. Tiene la experiencia y vamos a ver cuál será el resultado de su planteamiento. Hablé con él y me ha asegurado todo el soporte. Para empezar, le he notificado que nosotros hemos comprado los días de franco de 50 policías y hasta ahora no me envían esos efectivos para reforzar el patrullaje.

— ¿Desde cuándo no les envían esos efectivos policiales de refuerzo?

Tengo el convenio desde hace casi dos meses. Nosotros lo aprobamos en el Concejo Distrital y el Ministerio del Interior todavía no firma el convenio. Y se trata de un convenio donde nosotros vamos a pagar los días de franco de los efectivos policiales. Ni siquiera es que nos lo vayan a mandar gratis. Y solo estamos hablando de 50 policías.

La reelección en la agenda del Congreso

— La Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado incluir en la agenda priorizada el dictamen que restituye la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Cree que se consigan los votos?

El Congreso tiene que tomar una decisión adoptando un criterio simple de igualdad de la ley para todos. Si ellos pueden tener una reelección por voto popular, igual debe suceder para nosotros. Tendría que ser aprobado porque tiene que ser un premio a aquellas autoridades que están haciendo todo el esfuerzo posible en su distrito para generar desarrollo. Las autoridades locales tenemos pendientes, y en el caso de Ventanilla, el año pasado hemos dejado de percibir entre renta de aduanas y Foncomun un monto que bordea los 30 millones de soles. Hemos asistido al Congreso a pedir el aumento del Foncomun y, si se llega a aprobar, esto sería efectivo a partir del 2026. Nos quedaría solo el próximo año para poder trabajar todos los proyectos pendientes. En un año no lo vamos a acabar, por lo que sería adecuado darle la oportunidad a los ciudadanos de decidir si permiten continuar a sus autoridades locales y regionales, en base a la evaluación de su trabajo.

— Si es que no se aprueba la reelección, ¿tiene definido su futuro político?

Con el trabajo realizado acá en Ventanilla, posiblemente pueda tener oportunidad de poder llegar a la provincial.

— ¿Se refiere a ser candidato a la Alcaldía del Callao?

Así es. Todavía no hay una definición, pero es una posibilidad. Lo que uno quiere primero es poder continuar la buena gestión que hemos desarrollado en Ventanilla.

— ¿Se mantendrán con Renovación Popular, el partido al que se afiliaron el año pasado?

Por ahora no hay ningún inconveniente. El partido está bien posicionado. Rafael (López Aliaga) está haciendo muchas cosas, está mostrando avances importantes en Lima, y nosotros estamos haciendo lo propio en el Callao.