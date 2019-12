El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cumplirá su primer año de gestión el 1 de enero próximo. Lo hará con 51% de aprobación y 40% de desaprobación, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

El Comercio lo acompañó en su jornada de trabajo del último martes 17 de diciembre. El punto de encuentro fue su casa en la avenida Roca y Bologna en Miraflores, desde allí partió hacia el Palacio Municipal minutos antes de las 6 a.m. junto a un grupo de amigos. Es una rutina que hace al menos una vez por semana.

Jorge Muñoz

Una ligera garúa lo sorprendió en el camino y al igual que el resto de ciclistas de la ciudad tuvo que manejar en algunos tramos por las pistas y lidiar con los vehículos que a esa hora ya empiezan a llenar las avenidas de la capital. Por su atuendo muy pocos notaban de quién se trataba.

Después de 35 minutos de viaje llegamos al municipio, en la puerta algunos trabajadores municipales le pidieron un ‘selfie’, y luego de despedirse de sus amigos Muñoz ingresó raudo para ducharse y cambiarse antes de continuar con el itinerario.

El alcalde Muñoz llegando a la Plaza de Armas de Lima desde Miraflores junto a su grupo de amigos. [Foto Miguel Bellido]

Fuimos al encuentro de sus gerentes y subgerentes que ya habían empezado una jornada de limpieza en el pasaje Tambo de Belén en el Centro Histórico, al costado de la Plaza Francia. En el trayecto nos dio algunos alcances de la continuación de las obras de peatonalización en el Centro Histórico.

En el lugar una trabajadora municipal le alcanzó una lampa. “Esto no es un tema político”, zanjó Muñoz en alusión a la neutralidad electoral que deben mantener las autoridades. También sembró una planta, cubrió con pintura algunas pintas y respondió a los periodistas que allí lo esperaban.

El alcalde cubre algunas pintas de la puerta de este edificio del pasaje Tambo de Belén, a una cuadra de la Plaza Francia en el Centro Histórico de Lima. (Foto: Miguel Bellido)

Luego nos dirigimos a la Costa Verde en San Miguel donde inspeccionó las obras de la nueva vía de casi tres kilómetros que conectará Chorrillos con la avenida Escardó en San Miguel por la Costa Verde. Esta construcción se inició el 2 de enero de este año y esta previsto que se inaugure a fines de enero próximo. Sería una de las primeras obras que entregará a la ciudad.

Ya de regreso a la Municipalidad nos contó que ya se había cerrado el acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Mundial para que la comuna ejecute la ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo, con una inversión de 93 millones de dólares.

Luego, como todos los martes encabezó una reunión de comité por aproximadamente una hora con sus gerentes y sub gerentes, que minutos antes habían estado en la jornada de limpieza. En una pizarra estaban escritos los temas de la reunión: teleférico, ‘Pasamayito’, peatonalización del Centro Histórico, parque Bicentenario, entre otros.

Al término de esta conversamos sobre los avances y los pendientes de su gestión en temas como transporte y seguridad. No faltó la autocrítica y un pedido a los limeños.

“A mí me hubiese gustado actuar más rápido, me hubiese gustado tener resultados que pudiésemos medir o ver también más rápido. Yo he dicho a mí júzguenme en el minuto 90 del partido más el alargue probablemente, y eso se va a poder ver. Como ser humano siempre hay mucho por mejorar y aprender, eso es parte de la crítica personal”, afirmó.

Con el alcalde en plena entrevista en el Salón Azul del municipio. (Foto: Miguel Bellido)

