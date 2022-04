Jorge Muñoz se pronunció luego que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró su vacancia como alcalde de Lima Metropolitana a ocho meses de culminar su gestión. Como se conoce, el organismo tomó esta decisión en segunda y última instancia tras el pedido que lo acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

“Hoy se ha cometido un atentado contra la democracia y nosotros no vamos a permitir que se afecte la democracia del Perú”, comenzó la aún autoridad edil en conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal de Lima. En su pronunciamiento explicó su participación en el directorio de Sedapal ante el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero de 2019.

MIRA AQUÍ | Jorge Muñoz: JNE declaró la vacancia del alcalde de Lima

“Participé en cuatro sesiones y no cobré las dietas [...] Participamos de las negociaciones para esos seguros por daños para los vecinos. Se ha pagado las indemnizaciones y se hizo un trabajo para poder ayudar a los ciudadanos. También participamos en ese directorio promoviendo un cambio de funcionarios para que hubieran funcionarios más competentes, en una ciudad carente de agua ”, aseguró Muñoz Wells.

El burgomaestre de Lima Metropolitana también cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por dictar el fallo en su contra.

“A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar. Esa es la sanción que me está imponiendo injusta y desproporcionadamente contra mi persona. Este Jurado corrupto lo ha hecho, y eso es un tema que hay que investigar y evaluar. Hay corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado corrupto no tomó en cuenta la situación de emergencia en San Juan de Lurigancho”, acotó.

Muñoz Wells agregó: “Este Jurado que me ha sancionado el día de hoy tampoco tomó en cuenta ese doble régimen que tiene el alcalde metropolitano de Lima. Soy alcalde metropolitano y gobernador metropolitano, pero sobre esto no se tomó en cuenta lo que se les ha expresado o dicho. Y no se ha tomado los principios del derecho sancionador. Lo que se hizo no generó ningún conflicto de intereses”, añadió.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz. Esta disposición fue establecida al declarar fundada la apelación del ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez contra el acuerdo del concejo municipal de Lima que rechazó el pedido de destitución en noviembre de 2021.

Hinostroza había solicitado la vacancia al advertir que Muñoz ejercía la alcaldía mientras era parte del directorio de la empresa estatal Sedapal, lo que, señaló, contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades.

Lo resuelto por el JNE tiene carácter de inapelable y se hace efectivo tras la notificación a las partes. El actual teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, asumiría la conducción de Lima Metropolitana.

Jorge Muñoz afirmó que deja más de mil obras hechas “entre pequeñas, medianas y grandes” en lo que duró su gestión como alcalde de Lima. Mencionó que entre los principales proyectos figura el del óvalo Monitor.